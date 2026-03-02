Oriana Sabatini y Paulo Dybala mostraron a su hija recién nacida en Roma: la frase con guiño musical

Paulo Dybala y Oriana Sabatini compartieron este lunes la noticia más esperada de su vida, así como también para su familia y seguidores: el nacimiento de su hija Gia . La pareja publicó una foto de la recién nacida en redes sociales para anunciar la llegada de la beba, que nació en Roma .

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: el nombre elegido y su especial significado

En la imagen se puede ver parte del rostro de la bebé y las manos de sus padres entrelazadas con las suyas. El mensaje que acompañó la publicación fue breve pero significativo y rápidamente se volvió viral, acumulando más de 1,2 millones de "me gusta" .

La modelo y el futbolista eligieron una frase con guiño musical para presentar a su hija y recibieron miles de mensajes de felicitación en cuestión de minutos.

“Un aplauso pa’ mami y papi” , escribieron en referencia a la canción “La MuDANZA” de Bad Bunny, en una publicación conjunta de Instagram donde mostraron por primera vez a la pequeña.

Según confirmó el diario Corriere dello Sport, la bebé nació en el hospital Gemelli unos días antes de la fecha prevista. El parto contó con la presencia de una partera argentina , un detalle que acompañó la decisión de la pareja de transitar este momento lejos del país pero con contención cercana.

La fecha estimada era el 11 de marzo, día en que cumple años Catherine Fulop, madre de Oriana y flamante abuela. Tanto ella como Ova Sabatini ya se encontraban en la capital italiana a la espera del nacimiento.

La publicación no pasó inadvertida entre los millones de seguidores de la pareja, que enviaron mensajes de cariño y buenos deseos. Entre los famosos que felicitaron a la pareja se encuentran Marley, Gianinna Maradona, Wanda Nara, Jimena Barón, entre otros.

Sin embargo, uno de los mensajes más destacados fue el de Catherine Fulop, quien escribió. “Dios me los bendiga”, comentó junto a tres emojis de corazones rojos.

Qué significa el nombre "Gia", nombre elegido por la pareja

El nombre Gia es una forma breve de Gianna o Giovanna, variantes italianas de Juana. Su raíz proviene del hebreo “Yohanan”, que significa “Dios es misericordioso” o “Dios ha sido bondadoso”. Con el paso del tiempo, esa matriz dio lugar a múltiples versiones en distintos idiomas: Juana en español, Jeanne en francés, Joanna en inglés y Giovanna en italiano.

En el caso de Gia, se trata de una versión corta y moderna que conserva esa misma carga simbólica. Por su origen, el nombre se asocia a la idea de gracia, bendición y protección.

Además, en italiano mantiene una sonoridad suave y elegante, algo que explica su popularidad en ese país en los últimos años. Breve, de fácil pronunciación internacional y con un significado ligado a la gratitud y la misericordia, Gia combina tradición religiosa con una impronta actual.