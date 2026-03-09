Mauricio Macri sorprendió con un pogo en la boda de Emily Lucius

El casamiento de la influencer Emily Lucius y el empresario Rodrigo Valladares Macri se viralizó durante el fin de semana. La celebración reunió a figuras del espectáculo y el deporte, sin embargo, uno de los momentos que más repercusión generó fue el inesperado baile del expresidente Mauricio Macri .

La fiesta se realizó en una quinta familiar de los Macri en Los Polvorines , Buenos Aires. Los novios celebraron allí su unión rodeados de familiares, amigos y personalidades conocidas. Días antes, la pareja había formalizado el matrimonio en el Registro Civil de la calle Uruguay.

El festejo principal fue una boda al aire libre con estética de inspiración italiana , con flores de tonos cálidos y una ambientación que buscó recrear el clima de las celebraciones mediterráneas.

Macri de joda y Cristina presa. Cuando ocupes un cargo público fíjate como queres pasar el resto de tu vida. pic.twitter.com/PhD6sCldSA

Entre los invitados estuvieron Rocío Marengo junto a Eduardo Fort, Mica Viciconte y Fabián Cubero, Paula “la Peque” Pareto, Federico Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Candela Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, Sofía Pachano y Santi Ramundo, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez, entre otros.

Sin embargo, el episodio que más comentarios generó ocurrió cuando comenzó la música y los invitados se volcaron a la pista. En un video que comenzó a circular en redes sociales se ve a Mauricio Macri sumándose al festejo con entusiasmo.

Tomado de las manos de la novia y rodeado de invitados que formaban una ronda, el exmandatario saltó y bailó al ritmo de “I Gotta Feeling”, de Black Eyed Peas, protagonizando un pogo que sorprendió a muchos y que rápidamente se viralizó.

Más allá del momento festivo, la jornada también tuvo un costado emotivo para Macri. Al día siguiente del casamiento, el expresidente publicó un mensaje dedicado a su sobrino y a su esposa.

“Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin de semana y de verlo tan enamorado”, escribió. En su mensaje también recordó a su hermana Sandra Macri, madre del novio, fallecida en 2014. “Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”, expresó.