Marvel y el vistazo oficial a "Avengers: Doomsday" que confirma el regreso de uno de los originales

El adelanto llega tras semanas de rumores y filtraciones. Disney decidió potenciar la expectativa con una serie de teasers exclusivos que se proyectan en cines junto a otros grandes estrenos, como “Avatar: Fuego y Cenizas”. De los tres adelantos, uno fue oficializado por la producción.
El primer teaser había circulado de manera no oficial días atrás, pero ahora fue publicado de forma definitiva por el estudio. En las imágenes se ofrece una mirada íntima a Chris Evans nuevamente en su papel de Steve Rogers. Muestra qué sucedió con Capitán América después de los acontecimientos de “Avengers: Endgame”, cuando eligió retirarse y vivir en el pasado junto a Peggy Carter.
El avance muestra al personaje en una faceta inesperada: alejado del combate y sosteniendo a su hijo recién nacido, una escena que refuerza la idea de un héroe que intentó construir una vida común. De fondo, la música icónica de su personaje y un vistazo a su traje, que saca de una caja polvorienta. El teaser deja claro que su historia aún no terminó. La secuencia finaliza con una frase emblemática: "Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday" y una cuenta regresiva que anticipa su regreso al centro del conflicto.
Thor y un nuevo enfoque emocional en el segundo adelanto
Además del teaser de Steve Rogers, Marvel ya dejó ver un segundo avance centrado en Thor, interpretado por Chris Hemsworth. Este clip, que también se proyecta en salas y rápidamente llegó a redes (aún en calidad de grabación de celular), retoma al Dios del Trueno tras los eventos de “Thor: Love and Thunder".
En esta ocasión, el personaje aparece junto a su hija Love y muestra un costado más introspectivo y vulnerable. El adelanto sugiere que Thor es consciente de la amenaza que se avecina sobre la Tierra y los distintos universos, con Victor Von Doom (Robert Downey Jr) como figura clave del caos que se aproxima. La interpretación apunta a recuperar un tono más serio y emocional, una demanda recurrente de los seguidores de la saga.
Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en Argentina
La película tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2026 en los cines de Argentina y se perfila como uno de los proyectos clave para redefinir el rumbo de Marvel en los próximos años.
Además de los Vengadores, se espera que aparezcan los Thunderbolts, los Cuatro Fantásticos y los X-Men originales de la saga de Fox, iniciada en 2000.