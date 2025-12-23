23 de diciembre de 2025 - 12:26

Marvel y el vistazo oficial a "Avengers: Doomsday" que confirma el regreso de uno de los originales

La nueva película, que llegará en 2026, ya tiene confirmados a Robert Downey Jr como el villano y a Chris Hemsworth en su rol de Thor. Se suma otra estrella que estaba en secreto.

Avengers-Doomsday-1
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Muy fuerte: la película india con uno de los peores delitos está entre lo más visto en Netflix

Muy fuerte: la película india con uno de los peores delitos está entre lo más visto en Netflix

Por Redacción Espectáculos
¿Nueva estrategia de la defensa? La enfermedad mental que padece Nick Reiner.

La enfermedad mental que tiene Nick Reiner y será usada por su defensa: lo vuelve "errático y peligroso"

Por Redacción Espectáculos

El adelanto llega tras semanas de rumores y filtraciones. Disney decidió potenciar la expectativa con una serie de teasers exclusivos que se proyectan en cines junto a otros grandes estrenos, como “Avatar: Fuego y Cenizas”. De los tres adelantos, uno fue oficializado por la producción.

El regreso de Chris Evans (Steve Rogers) a Avengers: Doomsday

Chris Evans regresa a Marvel en su papel de Steve Rogers.
Chris Evans regresa a Marvel en su papel de Steve Rogers.

Chris Evans regresa a Marvel en su papel de Steve Rogers.

El primer teaser había circulado de manera no oficial días atrás, pero ahora fue publicado de forma definitiva por el estudio. En las imágenes se ofrece una mirada íntima a Chris Evans nuevamente en su papel de Steve Rogers. Muestra qué sucedió con Capitán América después de los acontecimientos de “Avengers: Endgame”, cuando eligió retirarse y vivir en el pasado junto a Peggy Carter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marvel/status/2003465762292519314?s=20&partner=&hide_thread=false

El avance muestra al personaje en una faceta inesperada: alejado del combate y sosteniendo a su hijo recién nacido, una escena que refuerza la idea de un héroe que intentó construir una vida común. De fondo, la música icónica de su personaje y un vistazo a su traje, que saca de una caja polvorienta. El teaser deja claro que su historia aún no terminó. La secuencia finaliza con una frase emblemática: "Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday" y una cuenta regresiva que anticipa su regreso al centro del conflicto.

Chris Evans regresa a Marvel en su papel de Steve Rogers.
Chris Evans regresa a Marvel en su papel de Steve Rogers.

Chris Evans regresa a Marvel en su papel de Steve Rogers.

Thor y un nuevo enfoque emocional en el segundo adelanto

Además del teaser de Steve Rogers, Marvel ya dejó ver un segundo avance centrado en Thor, interpretado por Chris Hemsworth. Este clip, que también se proyecta en salas y rápidamente llegó a redes (aún en calidad de grabación de celular), retoma al Dios del Trueno tras los eventos de “Thor: Love and Thunder".

Thor también estará en la nueva película de Marvel.
Thor también estará en la nueva película de Marvel.

Thor también estará en la nueva película de Marvel.

En esta ocasión, el personaje aparece junto a su hija Love y muestra un costado más introspectivo y vulnerable. El adelanto sugiere que Thor es consciente de la amenaza que se avecina sobre la Tierra y los distintos universos, con Victor Von Doom (Robert Downey Jr) como figura clave del caos que se aproxima. La interpretación apunta a recuperar un tono más serio y emocional, una demanda recurrente de los seguidores de la saga.

Robert Downey Jr. como Doctor Doom.
Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en Argentina

La película tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2026 en los cines de Argentina y se perfila como uno de los proyectos clave para redefinir el rumbo de Marvel en los próximos años.

Además de los Vengadores, se espera que aparezcan los Thunderbolts, los Cuatro Fantásticos y los X-Men originales de la saga de Fox, iniciada en 2000.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

susto y tension: el relato matias ale sobre el incendio que sufrio en su casa y su estado de salud

Susto y tensión: el relato Matías Alé sobre el incendio que sufrió en su casa y su estado de salud

Por Redacción Espectáculos
bella hadid protagoniza la nueva serie de ryan murphy: mira el espectacular trailer

Bella Hadid protagoniza la nueva serie de Ryan Murphy: mirá el espectacular trailer

Por Redacción Espectáculos
La decisión en Navidad de la Familia Real de España sorprendió al mundo.

La decisión navideña de la Casa real de España que sorprende al mundo

Por Agustín Zamora
fede vigevani incomodo a ian lucas en velez con una pregunta sobre evangelina anderson

Fede Vigevani incomodó a Ian Lucas en Vélez con una pregunta sobre Evangelina Anderson

Por Redacción Espectáculos