Marvel y el vistazo oficial a "Avengers: Doomsday" que confirma el regreso de uno de los originales

La nueva película, que llegará en 2026, ya tiene confirmados a Robert Downey Jr como el villano y a Chris Hemsworth en su rol de Thor. Se suma otra estrella que estaba en secreto.

Marvel pesentó este martes el primer lanzamiento oficial del teaser de “Avengers: Doomsday”. El avance del filme, que ya cuenta con Robert Downey Jr como el villano Doctor Doom y Chris Hemsworth como Thor, ahora suma uno de los regresos más esperados por los fanáticos de un vengador original.

El adelanto llega tras semanas de rumores y filtraciones. Disney decidió potenciar la expectativa con una serie de teasers exclusivos que se proyectan en cines junto a otros grandes estrenos, como “Avatar: Fuego y Cenizas”. De los tres adelantos, uno fue oficializado por la producción.

El regreso de Chris Evans (Steve Rogers) a Avengers: Doomsday Chris Evans regresa a Marvel en su papel de Steve Rogers. Chris Evans regresa a Marvel en su papel de Steve Rogers. gentileza El primer teaser había circulado de manera no oficial días atrás, pero ahora fue publicado de forma definitiva por el estudio. En las imágenes se ofrece una mirada íntima a Chris Evans nuevamente en su papel de Steve Rogers. Muestra qué sucedió con Capitán América después de los acontecimientos de “Avengers: Endgame”, cuando eligió retirarse y vivir en el pasado junto a Peggy Carter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marvel/status/2003465762292519314?s=20&partner=&hide_thread=false December 18, 2026. #AvengersDoomsdaypic.twitter.com/0vdDMcYeZ1 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 23, 2025 El avance muestra al personaje en una faceta inesperada: alejado del combate y sosteniendo a su hijo recién nacido, una escena que refuerza la idea de un héroe que intentó construir una vida común. De fondo, la música icónica de su personaje y un vistazo a su traje, que saca de una caja polvorienta. El teaser deja claro que su historia aún no terminó. La secuencia finaliza con una frase emblemática: "Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday" y una cuenta regresiva que anticipa su regreso al centro del conflicto.

Chris Evans regresa a Marvel en su papel de Steve Rogers. Chris Evans regresa a Marvel en su papel de Steve Rogers. gentileza Thor y un nuevo enfoque emocional en el segundo adelanto Además del teaser de Steve Rogers, Marvel ya dejó ver un segundo avance centrado en Thor, interpretado por Chris Hemsworth. Este clip, que también se proyecta en salas y rápidamente llegó a redes (aún en calidad de grabación de celular), retoma al Dios del Trueno tras los eventos de “Thor: Love and Thunder".