Marvel confirmó el regreso de un Vengador fundador en "Avengers: Doomsday"

El futuro del elenco original del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es un gran interrogante . Entre rumores, cambios de línea narrativa y posibles despedidas, la confirmación de un Vengador fundador para la próxima película de Avengers generó una ola de teorías y expectativas entre los seguidores .

Una actriz de Marvel reveló que nunca más la volvieron a contactar y hay preocupación por "Avengers: Doomsday"

Se trata de Thor , nuevamente interpretado por Chris Hemsworth , quien regresará en “Avengers: Doomsday”, prevista para 2026. Su participación vuelve a poner en el centro del debate cuál será el destino definitivo del Dios del Trueno dentro de la franquicia.

La noticia es especialmente resonante porque, hasta el momento, “Thor" es el único héroe clásico confirmado para esta entrega. Sin un anuncio oficial sobre una quinta película en solitario, muchos especulan con que su presencia en "Doomsday" podría marcar un cierre épico o, por el contrario, abrir una renovación total del personaje.

Entre la incertidumbre, los fans detectaron señales que van desde teorías más esperanzadoras hasta otras que apuntan a un final trágico. En redes sociales plantean múltiples posibilidades: un sacrificio final, un traspaso de legado o incluso un rol transformado ligado a la nueva generación de héroes.

Chris Hemsworth, que interpreta a Thor desde 2011, se mantiene cauto sobre su continuidad. Consultado sobre una posible Thor 5, se limitó a responder: “Ya veremos qué pasa”.

Una escena vista en "Deadpool y Wolverine" también encendió las especulaciones. En ella, Wade Wilson aparece gravemente herido en los brazos del Dios del Trueno. Sin embargo, el Agente Paradox, de la Autoridad de Variación Temporal (TVA), interviene y señala que no tiene permiso para presenciar la escena.

Ese guiño podría conectar directamente con “Doomsday” y adelantar un desenlace tan dramático como simbólico.

Marvel para 2027

El futuro del UCM incluye "Avengers: Secret Wars" (2027) y la incorporación de los X-Men, lo que promete grandes cambios en la narrativa. En ese contexto, el arco de Thor podría evolucionar hacia un rol de mentor o guardián de una nueva etapa para la franquicia.