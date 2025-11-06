La serie neerlandesa sobre el ascenso de un imperio de la droga disponible en Netflix

La trama se compone por 7 capítulos y gira en torno a una mujer que, tras descubrir la infidelidad de su marido, debe decidir el futuro de la empresa familiar.

La nueva serie de Netflix sobre el imperio de droga.

Las producciones europeas dedicadas al crimen organizado ganan terreno en la plataforma, y ahora Netflix suma una nueva serie ambientada en el competitivo mercado de la droga. Intrigas familiares, negocios millonarios y una guerra interna por el poder marcan el pulso de esta historia basada en una industria tan rentable como peligrosa.

Se trata de “El imperio de Ámsterdam”, una ficción que combina comedia negra, drama y crimen corporativo de siete capítulos. La trama gira en torno a una disputa demasiado personal que desata una batalla empresarial, sobre el cannabis legal en los Países Bajos, donde los vínculos afectivos se transforman en estrategias para destruir o sobrevivir.

La mujer del imperio de café... con droga Embed - El Imperio de Ámsterdam | Tráiler en Español (Serie de Netflix) La serie sigue a Betty Jonkers, una exmodelo que parecía tener la vida perfecta: fama, fortuna y un matrimonio con Jack van Doorn, dueño de un imperio de coffee shops canábicos llamado The Jackal. Pero todo cambia cuando la mujer descubre una infidelidad y su mundo personal y económico se derrumba.

Lo que inicia como una traición amorosa se convierte en una guerra total por el control del negocio. La mujer conoce todos los secretos del imperio y está decidida a quedarse con todo… o ver caer a su exmarido sin vuelta atrás.

El elenco de la serie está encabezado por Famke Janssen, recordada por su papel de la heroína Jean Grey en "X-Men", quien interpreta a Betty Jonkers, mientras que Jacob Derwig se pone en la piel de Jack van Doorn, el empresario detrás del imperio de coffee shops. Completa el triángulo principal Elise Schaap como Marjolein Hofman, la periodista que provoca el quiebre matrimonial.

También participan Jade Olieberg como Katja van Doorn y Bart Slegers en el rol de Gijs Tichelaar, aportando mayor tensión a la trama criminal y familiar que atraviesa la historia.