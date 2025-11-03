3 de noviembre de 2025 - 10:34

La nueva serie de Netflix que engancha rápido y muestra un peligroso crimen en Río de Janeiro

Tiene ocho episodios y ya está entre lo más visto de la plataformas. Narra la pelea entre dos clanes mafiosos.

La serie de Netflix ambientada en Río de Janeiro.

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “Los dueños del juego”, una producción que en, solo ocho episodios, expone el oscuro submundo de las apuestas ilegales en la ciudad más turística de Brasil y los dilemas morales de quienes buscan ascender en un negocio donde el riesgo puede ser mortal.

Embed - Los dueños del juego | Tráiler oficial | Netflix

Ambientada en un momento clave para Brasil —la posible legalización del juego—, la serie muestra una guerra silenciosa entre clanes familiares que durante años controlaron el negocio clandestino. En ese contexto surge un joven decidido a cambiar las reglas y escalar a cualquier precio, enfrentándose a una estructura criminal tan poderosa como peligrosa.

Con una producción visual que captura la esencia del cine brasileño contemporáneo, la historia revela las desigualdades sociales, la corrupción política y las ambiciones que transforman la ciudad donde conviven el lujo extremo y una violencia sin límite.

Sinopsis de "Los dueños del juego" en Netflix

“Los dueños del juego” sigue a Profeta, un joven brillante y ambicioso que quiere conquistar su espacio dentro del ilícito negocio del juego en Río de Janeiro. Para él, la suerte no alcanza: hay que tomar decisiones drásticas que pondrán a prueba su moral, sus vínculos y hasta su propia vida.

Su ascenso meteórico genera tensiones con las familias que dominan el imperio criminal hace décadas. Mientras Brasil se acerca a legalizar las apuestas, Profeta se arriesga a perderlo todo.

En un universo donde las reglas se escriben con dinero y sangre, cada movimiento puede desencadenar una batalla final por el control del negocio.

