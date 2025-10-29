29 de octubre de 2025 - 15:37

El caso Fernando Báez Sosa tendrá una serie en Netflix: cuándo estrena y cuántos capítulos tendrá

"50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", tiene fecha de estreno y los hacedores dieron detalles de qué pondrán en la pantalla a través de la plataforma.

fernando báez sosa netflix
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix confirmó el estreno de 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, una serie documental que abordará uno de los hechos más conmocionantes de los últimos años en la Argentina. La producción estará disponible en todo el mundo desde el 13 de noviembre y constará de tres episodios.

Leé además

Los tres acusados del homicidio de Luciano Gómez, durante el juicio. Gentileza Poder Judicial. 

Asesinato en una fiesta en San Rafael: juzgan 3 jóvenes por la misma acusación que el caso Báez Sosa

Por Oscar Guillén
martin fierro de streaming: los nominados para la primera edicion de los premios

Martín Fierro de Streaming: los nominados para la primera edición de los premios

Por Rocío Sileci

Dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento, la dupla que ya había trabajado en Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía, la serie busca ofrecer una mirada íntima y profunda sobre el crimen ocurrido en enero de 2020.

Embed - 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa | Tráiler oficial | Netflix

A través de los testimonios de familiares y amigos de Fernando, así como de algunos de los condenados, sus familias, periodistas, y figuras del ámbito judicial y policial, el documental promete una reconstrucción detallada del caso y de su impacto en la sociedad argentina.

Cómo abordarán la serie del caso Fernando Báez Sosa

El ataque, grabado en video y difundido rápidamente en redes sociales, generó una fuerte conmoción y abrió un debate nacional sobre la violencia, la discriminación y la justicia.

“Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad. Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución”, expresó Martín Rocca, director del documental.

A 5 años del crimen de Fernando Báez Sosa
A 5 años del crimen de Fernando Báez Sosa
A 5 años del crimen de Fernando Báez Sosa

Por su parte, Alejandra Sarmiento destacó la complejidad humana detrás de la tragedia: “Esta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como a personas ha tocado o se han visto involucradas en ella".

"El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida”, señaló.

Con esta nueva producción, Netflix amplía su catálogo de documentales sobre casos reales argentinos:

  • Las mil muertes de Nora Dalmasso
  • María Soledad: El fin del silencio
  • El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas
  • Carmel: ¿Quién mató a María Marta?
  • Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

este jueves en el teatro independencia: u concierto para la educacion y la inclusion

Este jueves en el teatro Independencia: u concierto para la educación y la inclusión

Por Redacción Espectáculos
todo listo para el festival mendoza sax fest 2025: los artistas confirmados y los conciertos para agendar

Todo listo para el festival Mendoza Sax Fest 2025: los artistas confirmados y los conciertos para agendar

Por Redacción Espectáculos
estrenos de cine de este jueves 30 de octubre: el regreso de keanu reeves y festivales de halloween

Estrenos de cine de este jueves 30 de octubre: el regreso de Keanu Reeves y festivales de Halloween

Por Redacción Espectáculos
Taylor Swift podría tener en su boda a integrantes de la realeza británica.

Quiénes son los miembros de la realeza invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Por Agustín Zamora