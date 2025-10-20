Asesinato en una fiesta en San Rafael: juzgan 3 jóvenes por la misma acusación que el caso Báez Sosa

El milagro de Milagros: nació con 770 grs y tras pelearla durante 4 meses en neo pudo irse a su casa

Asesinato en una fiesta de San Rafael: "Nos golpearon con botellas y cuchillos mientras estábamos en el piso"

El debate, en la modalidad de juicio por jurados, empezó a las 9 del lunes en la sala del Centro de Congresos y exposiciones Alfredo Bufano, cuando el juez técnico Ariel Hernández comenzó a dar las instrucciones a los 12 integrantes del jurado.

Los acusados son: Yair Orellana, Facundo Cervera y Alexis Antúnez , quienes enfrentan cargos bajo el encuadre penal de homicidio agravado en concurso por ser predeterminado por 2 o más personas y por la participación de un menor.

Además, son juzgados -en concurso real- por tentativa de homicidio agravado por ser predeterminado por 2 o más personas y por la participación de un menor, cuyas víctimas fueron dos amigos de Luciano que terminaron heridos: del menor B. V. y Jesús Álvarez Martínez.

El encuadre legal es igual al del recordado caso del joven Fernando Báez Sosa, asesinado por un grupo de jóvenes rugbiers, a la salida del boliche “Le Brique” de Villa Gesell, en enero de 2020.

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE LUCIANO GÓMEZ - ALEGATOS DE APERTURA

En 2023, el Tribunal Oral de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años como partícipes secundarios.

En marzo de 2024, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación al descartar la alevosía, ratificando la premeditación con concurso de varias personas.

Los casos son similares: las víctimas salían de bailar –el sanrafaelino, en un cumpleaños; Báez Sosa, en un boliche de la costa bonaerense- y, dada la imputación los tres sureños acusados, podrían recibir la misma pena: prisión perpetua.

Luciano Francisco Gómez, el joven apuñalado en San Rafael. / Facebook Luciano Francisco Gómez, el joven apuñalado en San Rafael. / Facebook

Esta es la posición que sostienen en los alegatos de inicio los fiscales Pablo Peñasco y Javier Giaroli, en representación representan al Ministerio Público Fiscal. Al igual que el abogado Samuel Bernués, en representación de la madre de “Lucho”, Graciela Verón.

Pero los defensores de Orellana, Cervera y Antúnez, los letrados Luis Convertino, Mariana Sánchez y Paulino Valenti sostendrán otras figuras penales: “homicidio simple” -de 8 a 25 años de cárcel- u “homicidio en agresión”, delito con penas de 2 a 6 años de prisión, además de solicitar un veredicto de inocencia.

Los alegatos de apertura

Al iniciar su alegato el fiscal Pablo Peñasco explicó al jurado que B, V. , fue apuñado dos veces en la zona del esternón y resultó con lesiones en la cara y en otras partes de cuerpo. En tanto que Jesús Álvarez Martínez recibió una puñalada en la zona abdominal que le comprometieron el hígado, el colon y el páncreas. Y finalmente, Luciano Gómez quien recibió 11 puñaladas.

“Fueron 15 o 16 puñaladas en total que los acusados le aplicaron a sus víctimas, el 20 de agosto de 2023”, indicó Peñasco, para comenzar a relatar cómo acontecieron las agresiones que arrancaron en el patio de una vivienda de la calle Esquiú, casi Dorrego de San Rafael, durante la celebración de un cumpleaños de 15 que se realizó en el patio de una vivienda se comunica con un descampado que da a la sala de salud de la calle Flemming.

687d98af-ab61-4495-8213-cbafe911650a La parte acusadora del homicidio de Luciano Gómez: los fiscales, querellantes y la asesora de un menor. Gentileza Poder Judicial.

“Cervera tenía un problema anterior con Luciano y lo hicieron salir de la casa, con sus dos amigos; afuera les dijeron que los iban a matar y hubo un intercambio de golpes. Sorpresivamente los atacaron con armas blancas, tipo facas, los lesionaron y provocaron la muerte de Luciano”, indicó el fiscal.

“La defensa va a pretender aminorar la acusación pretendiendo un homicidio en riña o agresión o bien echarle la culpa al menor (que participó del hecho y va a ser juzgado por un tribunal de menores) para desligar a los mayores pero nosotros pediremos la calificación de homicidio agravado”, agregó.

Luego el fiscal Giaroli dijo: “vamos a pedir un veredicto de culpabilidad homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas”, advirtiendo al jurado que preste atención los primeros testigos que son los presenciales.

Luego fue el turno del abogado querellante Samuel Bernués, quien sostuvo que hubo tres hechos relacionados entre sí: a las 4 de la mañana, pusieron la Cumbia de los trapos, un cántico popular para alentar a los clubes de futbol que fue el punto de partida para la tragedia que se desataría después.

Es que en la fiesta se encontraban los acusados, residentes en el barrio Sosneado y simpatizantes de Ballofet; en tanto que Gómez era del club San Luis.

Dos horas más tarde apuñalan a Jesús Álvarez, causándole una grave herida que lo deja al borde de la muerte y luego fueron a buscar a Luciano Gómez: “lo arrinconaron contra el cerco perimetral de la casa, lo insultaron, lo increparon, lo amenazaron, lo golpearon y lo dejaron tendido en el piso. Y cuando no tenía ningún tipo de resistencia, sacaron cuchillos y lo apuñalaron. No fue una pelea. Actuaron con una deliberada intención de matar, tenían un móvil, un fin específico”.

Tras el querellante fue el turno de Sol Herrero, defensora de menores, en representación del adolescente agredido, menor al momento de los hechos y en la actualidad y testigo presencial, ya que intentó salvar a Luciano.

“Cervera en la fiesta lo tenía agarrado a Luciano del cuello, y cuando salen a ese campito, son brutalmente atacados por los tres acusados. Cae Jesús y luego los acorralan en el cerco a Benjamín y a Luciano. Los acusados usaron sus puños, botellas luego armas blancas”, indicó Herrero.

Luego contó que Benjamín vio caer a Luciano y trató de hacer todo lo posible para defenderlo: “Benjamín tiene dos heridas en el pecho. Cuando declaró, dijo no me mataron porque tenía muchas camperas. Trató de cargar a Luciano, pero ya estaba muerto. No se mostró como un héroe, sino que se preguntaba porque tanta maldad”.

La posición de las defensas

El primero en alegar fue Luis Convertino, defensor de Orellana. “Mi defendido es inocente y se va a demostrar a través de las pruebas”, dijo el abogado, agregando que la prensa tiene poca seriedad.

El abogado Paulino Valenti, por Antúnez, indicó que esa fiesta “fue un caos: de repente nadie sabe cómo, pero todo explotó. Pero Alexis Antúnez no tuvo la intención de matar, se lo acusa de forma contradictoria. Y el delito exige un grado de intencionalidad”.

9f66bf93-0df5-46b3-a64e-7b1ac160c7df Los defensores de los tres acusados del homicidio de Luciano Gómez. Gentileza Poder Judicial.

Luego negó la premeditación porque los acusados no se conocían entre sí, afirmando que se trató de un homicidio en ocasión de riña: acá no se sabe qué paso, es homicidio durante una pelea”, dijo.

Por último, Mariana Sánchez, por Cervera, pidió justicia, negando la acusación de la Fiscalía. “Fue una muerte trágica. Cervera es un joven acusado de un hecho que no cometió y lo vamos a probar con hechos: no asesinó a Luciano ya que ni siquiera estaba en el lugar, no tenía ningún tipo de motivo. No hubo un problema previo. Facundo Cervera, dos años antes, salvó a Luciano de que volviera a su casa desnudo a su casa en pleno invierno”, argumento la abogada, Al final solicitó la absolución de su cliente, atacando a la fiscalía de hacer un trabajo erróneo, simplista y parcial y no investigar otras hipótesis del hecho.