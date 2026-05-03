A solas con Azul Antolinez, Reina Nacional de la Vendimia: "Los jóvenes no están acostumbrados a la frustración"

Azul Antolinez se mueve con soltura. Llega a la nota en medio de una agenda cargada, tras otro evento, con vestido largo y sus atributos. Claro, es la Reina Nacional de la Vendimia 2026 y, a sus 21 años, debió acomodar su vida para darle un espacio a esta nueva experiencia.

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Es serena, aunque no hay en ella rastro de timidez. Representa al pueblo mendocino desde la noche del 7 de marzo, luego de una celebración emblemática que brindó por 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia .

Esta chica de San Rafael tiene un apego especial por lo natural , casi como una necesidad ineludible, quizás atravesada por la esencia de su tierra. Se muestra fresca y se presta a una charla para conocer su historia más allá del cetro.

En un encuentro que transitó desde sus madrugadas a las 7 de la mañana para abrir su negocio hasta su visión crítica sobre los jóvenes, Azul se define como una mujer hiperactiva, empática y profundamente "terránea" .

-¿Cómo ha sido esta primera etapa de reinado?

-Ha sido todo muy nuevo, sobre todo porque yo no tenía mucha experiencia anterior en vendimia, nunca había vivido una vendimia desde afuera y, bueno, la primera vez que la viví fue desde adentro. Así que ha sido desde mi lado con mucho anhelo por trabajar, esperando a que se calmen un poco las aguas para empezar a trabajar en los proyectos.

-¿Y cómo ha sido esto de adaptar tus tiempos a una vorágine de actividades?

-Ha sido un proceso muy adaptativo en una cuestión también de organizar, hacer que cuadre nuestra vida personal con la vendimia, no descuidar los vínculos familiares. Cada vez que tengo un ratito libre hablo por videollamada con algún pariente, o cuando estoy en San Rafael los visito. También, seguir atendiendo mi negocio a la distancia. Pero han sido cosas que se han ido encuadrando a medida que ha pasado el mes y ya muy organizado todo.

-¿Qué es lo que más te ha gustado?

-El lado más positivo es la gente. Todas las actividades sociales me encantan. Ese contacto con la gente es lo que más me aporta, porque es como que te empapás de realidad, escuchás el pensamiento del mendocino.

-¿Qué impacto crees que va a tener en tu vida el reinado?

Yo creo que el impacto de entrada es social. Tenemos mucha exposición, por lo cual tenemos mucho alcance y mucha llegada al pueblo mendocino, y de ahí, la ruta que uno quiera tomar, yo creo que cualquiera que uno tome va a ser positivo, ya por este simple hecho de que nos hacemos conocidas.

Azul Antolínez, Reina Nacional de la Vendimia 2026. Azul Antolínez, Reina Nacional de la Vendimia 2026. Foto: Ramiro Gómez

A mi me gustaría mucho aprovechar este crecimiento, post vendimia, para seguir trabajando en lo social, en esto de las redes. No me gustaría que el trabajo mío con el pueblo termine acá, sino seguir siendo una persona que pueda ayudar en lo que esté en sus manos.

- ¿En qué te gustaría colaborar en el futuro?

- A mí me gusta mucho el tema de las Pymes, poder trabajar en conjunto con ellos después de ser reina, me encantaría poder dar más alcance a esas empresas. Siento que son una parte fundamental en la economía del país.

-¿Y cómo las ves ahora, en el contexto del país?

-Creo que estamos pasando por tiempos difíciles a nivel mundial, no solamente a nivel nacional. Y siempre termina repercutiendo en la situación del país. Pero siempre lo hablo por ahí con la gente mayor, que han visto pasar todas las épocas y todos los momentos, y Argentina siempre ha sido por ahí un un sube y baja, y el pueblo argentino se caracteriza por eso, por saber subsistir, reinventarse para seguir manteniendo a flote el barco, digamos. Yo, como comerciante, es un rasgo que que he adquirido esto de, por ahí, no depender de lo que esté pasando en el exterior, sino intentar ver qué funciona ahora, qué no. El comercio es saber reinventarse todo el tiempo.

La vida entre la casa, el negocio y la naturaleza

-¿Estabas habituada a salir de San Rafael?

-Y yo soy muy de la de la casa, pero también de viajar, el negocio me ha ayudado a viajar muchísimo, voy mucho a Buenos Aires.

- ¿Cómo eran tus actividades previas al reinado?

-Un día normal o un mes normal antes de la vendimia, era en el negocio. Siempre tuve el hábito de madrugar, así que a las siete arriba, soy una persona muy matutina, así que no me costaba demasiado. Ir al negocio, atender, estar con el tema de las redes, de la página del negocio. Y, el fin de semana, siempre había una escapadita a algún lugar natural, que allá en San Rafael hay mucho.

- Y el negocio ¿de qué se trata?

- Lo atiendo junto con mi mamá y ahora está más ella al público. Vendo accesorios, marroquinería, bijouterie, acero quirúrgico, y lo que más tenemos es cosmética y maquillaje.

-Y además ¿estudiás?

- No, no estudio actualmente. Salió una noticia que decía eso pero no estudio. Me dedico netamente al comercio, Rising Sun, como sol naciente, pero en inglés.

Ella

-Si tuvieras que definirte, ¿quién es Azul Antolínez?

- Yo creo que lo que más me caracteriza es la empatía. A mí me afecta el bien y me afecta el mal ajeno, que es algo que yo veo como positivo. En realidad, me gusta mucho empatizar con las situaciones de los otros y ver qué puedo hacer desde mi lado. Y, bueno, siempre me ha gustado trabajar. Un rasgo mío, de los más importantes es el trabajo, y que soy una persona muy hiperactiva, en el sentido que nunca me gusta quedarme quieta y me gusta ir variando las cosas que hago en mi día a día. No me gusta mucho la rutina.

Azul Antolínez, Reina Nacional de la Vendimia 2026 Azul Antolínez, Reina Nacional de la Vendimia 2026. Foto: Ramiro Gómez

-¿Defectos?

-Siempre lo digo: Vendimia ha sacado lo mejor de mí, pero yo antes era una persona más asocial. En el sentido de que soy muy selectiva con mis vínculos. No sé si lo ve tanto como un defecto, pero sí que ahora he abierto más la mente. He recuperado mi fe en la sociedad, en las amistades, me ha abierto la cabeza en muchas cosas.

-¿Cómo se conforma tu familia y cómo es el vínculo con ellos?

-Mi familia, en mi casa, se conforma por mi papá, mi mamá, tengo padres jóvenes, tienen cuarenta y dos y cuarenta y cinco años. Un hermano menor, que sería el del medio, de quince, y una hermana de cuatro, casi cinco ya. Y mi novio, Ignacio, que es como parte de la familia, pero no vive con nosotros.

-¿Hace mucho que estás de novia?¿Y cómo está viviendo él toda esta situación?

-Hace dos años y medio. Bien, la verdad que muy bien. Lo mismo, hemos sabido adaptarnos a esto nuevo de Vendimia. En la relación no ha cambiado nada, sino que, ahora son más distanciados los momentos en los que nos vemos, pero por ahí, cuando estoy mucho tiempo acá, me visita él.

-¿Hay alguna experiencia en tu vida qué crees que te haya marcado?

-Siempre digo que las experiencias que más me marcaron en mi vida fueron siempre en lo laboral. Cuando terminé el secundario, decidí que quería tener mi mi negocio y no estudiar. A mi papá le dije que quería trabajar un tiempo en su estacionamiento porque quería juntar un poco de experiencia. Esto de estar en permanente contacto con la gente me ayudó mucho a crecer, a madurar. Así que esa experiencia me marcó muchísimo y noté que se me da como fácilmente esto de charlar por ahí con desconocidos y eso. Pero a mí me hizo madurar muchísimo esa experiencia. Y la pandemia, porque yo la agarré en plena adolescencia, y siento que la Azul de antes, después fue otra.

-¿Por qué?

-Con el ritmo de de la vida, por ahí no te planteás mucho, no te conocés, no te sentás un rato a pensar qué sos, cómo sos, qué te gusta, qué no te gusta, qué gente querés cerca, qué gente no, si te suman o si le restan en tu vida. Así que creo que ese tiempo de reflexión y de introspección me llevó a descubrirme verdaderamente y lo que me gustaba.

Pasé mucho tiempo en el campo. Los primeros veinte días de la pandemia nos fuimos a vivir prácticamente a un campo que tenemos al pie del Nevado. Un gran momento para reflexionar, donde encontramos nuestra verdadera personalidad por ahí, y, al no tener influencias exteriores de los vínculos que uno suele tener, ves de verdad lo qué sos y lo que querés ser.

San Rafael: las raíces

-¿Qué particularidades tiene vivir en San Rafael?

-Vivir en San Rafael para mí es un privilegio, nunca me iría de San Rafael a vivir a otro lugar. Siento que es mi lugar, me siento muy terránea, muy aferrada. Y es muy tranquilo, realmente. Siempre destaco que, si bien es una ciudad que ya tiene su infraestructura, ha aumentado el nivel poblacional mucho en estos últimos años, hay más tráfico, el centro se ha extendido, pero sigue conservando esa tranquilidad y esa calma de, como si fuera un pueblo todavía. Y eso para mí es muy lindo, porque a mí no me gusta ese ritmo tan ajetreado que tienen las grandes ciudades.

Entonces, te permite llevar una vida desarrollada con muchas oportunidades, pero, al mismo tiempo, mantener un estilo de vida tranquilo. Y nos conocemos casi todos, te diría. Pero a mí siempre me encantó. Es más, yo siempre visitaba mucho a mi abuela que tiene su negocio en Cuadro Nacional, y es un distrito. Así que, imagínate, más se conocen entre todos, pero a mí siempre me gustó esa cercanía, esa calidez, y creo que eso es lo que me generó también el arraigo a San Rafael.

-Siempre te ha gustado ir a zonas más rurales

-Y la naturaleza fue un pilar en mi vida desde muy chiquita, desde los tres, cuatro años que voy con mi papá al campo. En un momento tuvimos cría de chivos pero ahora lo usamos únicamente para recreación. Antes íbamos a los puestos, por eso es que conocía mucho a los puesteros de ahí de la zona. Hasta el día de hoy tengo contacto con ellos, y, bueno, es un tiempo que disfruto mucho estar con ellos.

Azul Antolinez Azul Antolinez, reina nacional de la Vendimia 2026. Ramiro Gomez / Los Andes

-¿Creés que hay una identidad propiamente sanrafaelina o esto que dicen que es como otra capital u otra provincia?

-Yo creo que esto, por ahí de creernos que es otra provincia, lo genera esto mismo que te estaba contando recién. Yo siempre he sentido que San Rafael es una versión chiquita de Mendoza, en el buen sentido, no apartándolo, sino que representa muy bien a lo que es toda la provincia. Tiene la naturaleza, los embalses, las centrales hidroeléctricas que alimentan con electricidad gran parte de la provincia. A su vez, tienen muchas empresas con gran relevancia, tanto para el sur como para el resto de la provincia.

-¿Algún sueño?

-Soy una persona que proyecta mucho, que sueña mucho. Te diría que, igual, la mayor parte de mis proyectos me los reservo hasta que están hechos, porque gesto las cosas en silencio. Pero, bueno, así, como a gran escala, te diría que yo lo que más sueño es... Yo le digo el sueño americano: conformar mi familia, tener mi hogar y tener libertad, sobre todo, libertad económica. Y quiero tener hijos, varios. A corto plazo, me encantaría hacer crecer mi negocio, lo más que se pueda.

Su mirada de los jóvenes

¿Cuáles crees que son los principales desafíos para los jóvenes hoy?

-Para mí, el mayor desafío hoy en día para los jóvenes es el enemigo silencioso, que son las pantallas. Siento que la tecnología nos ha dado muchas herramientas, hay gente que realmente vive y tiene su fuente de ingresos mediante la tecnología, pero siento que se ha convertido por ahí en un enemigo, porque hay mucha depresión en los jóvenes, siento que esto surge de las comparaciones que surgen de tantas redes sociales y de ver realidades que no existen. Porque son una construcción las redes sociales, realmente. Nada es como se ve ahí. Nosotros mostramos lo mejor de la vida y nos alejamos de nuestro lado humano.

-¿Y el tema de la inserción laboral para los jóvenes?

-Siento que por ahí sucede que los jóvenes no están acostumbrados a la frustración. Se frustran rápidamente. Siento que también es un producto, una persona normal hoy en día, un joven promedio, estudia desde los cuatro años, por ahí termina su carrera con veinticinco, y en todo ese tiempo no tuvo oportunidad laboral, porque le brindaban todo sus padres. Entonces, al no estar en ese contacto con la sociedad y no saber defenderse, cuando les llega el momento, no saben para dónde encarar. Quizás se podría incentivar más el trabajo en las fases de estudiante.

Azul Antolínez Azul Antolínez, Reina Nacional de la Vendimia 2026. Foto: Ramiro Gómez

Ping-Pong: El lado B de Azul

Un defecto: No me gusta la rutina

Una película: Gladiador. Me recuerda a mi infancia; la veía siempre con mi papá. También me gustan las románticas.

Un libro: Leo mucho sobre desarrollo personal y autoayuda. Siempre tengo uno a mano.

Comida favorita: El chivo asado o el pastel de papas (sin canela ni azúcar)

Un lugar en el mundo: El Nihuil.

Algo que nunca harías: Mentir o mentirme a mí misma. Fingir algo que no soy.

Un gran amor: Mis papás. De mi papá aprendí la resiliencia y de mi mamá la capacidad de pensar en frío y tener la mente tranquila.