San Rafael celebró la llegada de Azul Antolínez, la nueva Reina Nacional de la Vendimia

Tras casi tres décadas de espera, el departamento celebró con un emotivo desfile y un show artístico el regreso triunfal de Azul Antolínez, la flamante soberana que devolvió la corona nacional al sur mendocino.

La flamante Reina Nacional de la Vendimia fue recibida por los vecinos de San Rafael

San Rafael vive una jornada de festejos históricos tras la coronación de Azul Antolínez como la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2026. La joven, representante del distrito de El Nihuil y emprendedora del sector de la estética, regresó este jueves a su tierra natal, poniendo fin a una espera de casi treinta años para el departamento.

El evento central de la celebración es un Gran Desfile inició pasadas las 20 desde la Rotonda de la Copa. La caravana, encabezada por la flamante soberana y su corte en el carro vendimial, recorrió las avenidas Mitre e Yrigoyen con destino final en la Rotonda del Mapa.

Desde el comienzo del trayecto, en el cruce de Mitre y Sueta, decenas de vecinos se congregaron para dar una calurosa bienvenida a Azul tras su elección en el teatro griego Frank Romero Day.

Como gesto simbólico de apoyo, el municipio sugirió a los asistentes vestir prendas de color azul o con detalles en esa gama, en honor al nombre de la Reina Nacional. El desfile cuenta además con una presencia de lujo: las anteriores Reinas Nacionales que ha dado San Rafael, María Cecilia Fornara y Marcela Perdiguez, quienes acompañan este hito histórico para el pueblo sanrafaelino.

Para cerrar la noche con "broche de oro", se ha dispuesto un escenario de grandes dimensiones donde se desarrollará un show artístico central. Visiblemente emocionada, Azul Antolínez invitó a todos los ciudadanos a participar, reafirmando que este logro es compartido: "Los espero esta tarde para compartir juntos esta alegría que es de todo San Rafael", expresó la soberana, agradeciendo el apoyo constante de sus vecinos durante todo el camino hacia la corona.