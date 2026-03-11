Un menor de 16 años amenazó con un pistolón de doble caño a una mujer y lo quisieron linchar

La policía sureña detuvo a un menor de 16 años que estaba a rmado con un pistolón de doble caño y, horas después a su padre , quien también habría amenazado a una mujer.

El hecho, caratulado como amenazas con arma de fuego , se produjo ayer en las cercanías de Edison y Pasteur, en San Rafael , según información policial.

En un primero procedimiento se realizó a las 13.40, cuando uniformados de la Unidad Motorizada de la Comisaría 8ª fueron desplazados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), luego de que ingresara una denuncia al 911, alertando que había dos personas armadas.

Cuando un móvil llegó al lugar, los uniformados observan a dos sujetos que se dan a la fuga corriendo, uno de ellos sale por calle Pasteur hacia el Este e intenta ingresar por el pasillo Los Canes, donde los vecinos no lo dejan ingresar y luego es aprehendido en calle Pasteur.

En la vereda encuentran un arma de fuego tipo pistolón de doble caño calibre 36 con el número limado, sin marca visible, con el faltante de piezas, y en el interior un cartucho percatado calibre 36 y en el segundo caño un cartucho sin percatar del mismo calibre.

El sospechoso, en el bolsillo, tenía dos cartuchos calibre 36 y un cartucho calibre 11/25. La actuación policial impidió que los vecinos intentaban linchar a la persona armada que resultó ser un adolescente de 16, cuando fue identificado por los policías.

Una vecina de la zona indicó que este joven, momento antes, la había golpeado con el arma en la mano y que en estaba presente el padre del chico.

La ayudante fiscal en turno ordenó que trabaja personal de Policía Científica, que se secuestrara el arma y que la víctima denunciara el hecho en la fiscalía.

Por la tarde personal de Motorizada que patrullaba la zona, logró dar con el padre del menor, en Córdoba y Tiburcio Benegas por lo que fue llevado detenido a la comisaria tras ser identificado como O.J E, de 45 años de edad.