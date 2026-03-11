Golpe comando en una joyería del Centro: se cayó el dato clave de un testigo y analizan las cámaras

Por estas horas, personal de Investigaciones y de la Fiscalía de Robos y Hurtos tratan de conseguir información sobre el robo tipo " golpe comando ” ejecutado ayer por una banda que asaltó una joyería del Centro de la Ciudad .

Según una fuente que trabaja en el caso, un dato que podía haber sido de gran interés para dar con los delincuentes ha sido desechado. Ayer, un testigo que habría visto parte del golpe logró observar no sólo que los delincuentes se iban del lugar a bordo de una Fiat Toro, de color rojo, sino que aportó también la numeración de la patente. El vehículo estaba en la calle Entre Ríos y se fue en dirección Este cuando los tres asaltantes huyeron.

Pues bien, los investigadores determinaron que la Toro roja tenía patentes de una EcoEsport reportada como robada en la provincia de Buenos Aires .

Por otra parte, las cámaras de seguridad del local registraron el robo pero, los ladrones en todo momento mantuvieron las caras cubiertas, en tanto que los delincuentes tenían guantes por lo que las huellas dactilares no habría sido un camino para identificarlos.

Por lo pronto, no hay detenidos pero trascendió que los investigadores siguen buscando rastros de los delincuentes a través del registro de las cámaras de seguridad de la zona.

El inusual robo, se ejecutó ayer a primera hora de la mañana, cuando la dueña estaba abriendo la joyería “Prestige”, ubicada en calle San Martín 1509 de Ciudad, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Cerca de las 8. 40 el atraco exprés fue denunciado al 911 por lo que desde el CEO se desplazó a San Martín y Entre Ríos un móvil que se encontraba patrullando por la zona.

Allí, la dueña del local, identificada como V.C., explicó a los uniformados que se encontraba junto a su madre y una empleada abriendo la puerta del comercio cuando fueron sorprendidas por tres sujetos que estaban armados y con los rostros cubiertos.

Según la versión de la víctima, uno de los ladrones ingresó al local junto a la propietaria y se llevó joyas y otros elementos de valor, mientras los otros dos maleantes se encargaban de reducir a las otras dos mujeres y llevarlas al fondo del comercio.

La denuncia fue radicada en la oficina fiscal de Capital que ordenó que personal de Policía Científica trabajara en el local en busca de huellas dactilares u otros elementos que puedan servir a la investigación, al tiempo que también se desplazó al lugar personal de la Unidad Investigativa para buscar testigos y otros elementos de prueba.

Desde Investigaciones y desde la Fiscalía de Robos y Hurtos se sigue trabajando en el análisis de las cámaras públicas y privadas de la zona para sumar a la investigación de este inusual golpe.