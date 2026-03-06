Un camionero simuló un robo para quedarse con más de $20 millones en Santiago del Estero

El conductor llegó a un hospital herido y en shock denunciando un violento asalto en la ruta, pero una serie de hechos dejaron al descubierto la estafa.

Un camionero simuló un robo para quedarse con más de $20 millones de sus empleadores

Un chofer de camión terminó detenido en la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero, luego de que la policía lograra desbaratar un auto robo planificado para apoderarse de más de 20 millones de pesos pertenecientes a sus empleadores.

El hombre había montado una elaborada escena, presentándose en el hospital local con golpes y cortes visibles, alegando haber sido víctima de un violento asalto por parte de piratas del asfalto mientras cumplía con su ruta de transporte de carga.

Sin embargo, el plan comenzó a desmoronarse rápidamente cuando los peritos de la división Criminalística inspeccionaron el transporte. A pesar del relato de violencia, los agentes detectaron inconsistencias críticas, como la ausencia de vidrios rotos y la falta de rastros de otros vehículos en la supuesta escena del crimen.

La investigación dio un vuelco definitivo durante la madrugada, cuando una mujer de 33 años, residente de la localidad tucumana de Sevil Pozo, se presentó espontáneamente en la Comisaría Comunitaria N°29 de Quimilí. La mujer hizo entrega voluntaria de una caja que contenía la suma exacta de $21.140.000 en efectivo.

Según su declaración, el dinero le había sido entregado poco antes por un familiar del camionero, quien le confío el botín tras haber simulado el robo. Esta confesión habría actuado en complicidad con allegados domiciliados en Tucumán para repartirse el dinero de la empresa.