Capital Humano denunció un robo en la Secretaría de Trabajo durante la madrugada

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada en el edificio de 25 de Mayo 645. Delincuentes forzaron las rejas y sustrajeron equipamiento informático y otros elementos.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Por Redacción Política

El Ministerio de Capital Humano confirmó que durante la madrugada se registró “un hecho delictivo” en una dependencia de la Secretaría de Trabajo, ubicada en el edificio de la calle 25 de Mayo 645.

Según el comunicado oficial, el episodio ocurrió cerca de las 5 en las oficinas de atención al público del Programa Asistir. Personas no identificadas violentaron las rejas de ingreso y accedieron al interior del inmueble por ese sector.

En una primera inspección se constató la sustracción de equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes. La cantidad exacta de elementos robados aún no fue precisada, ya que se encuentra en marcha el inventario correspondiente.

Investigación en curso

De acuerdo con fuentes oficiales, tras el hallazgo se dio intervención a la Policía y a la Justicia para avanzar con las pericias en el lugar, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y del propio edificio. No se informó, hasta el momento, sobre personas detenidas.

Voceros de la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que el funcionamiento administrativo se reorganizó para garantizar la continuidad de la atención, aunque algunas gestiones podrían verse afectadas de manera temporal mientras se evalúan los daños.

El Programa Asistir brinda orientación y acompañamiento legal gratuito a trabajadores en conflictos laborales, por lo que el hecho generó preocupación respecto del resguardo de documentación y equipos utilizados para la atención al público.

Contexto y seguridad

El edificio se encuentra en una zona céntrica con alta circulación durante el día, pero con menor movimiento en la franja horaria en la que ocurrió el robo. Las autoridades no descartaron que el hecho haya sido planificado, dado que los intrusos ingresaron directamente por el sector de oficinas.

Desde el Ministerio indicaron que colaborarán con la investigación y reforzarán las medidas de seguridad internas para evitar nuevos episodios.

