Detuvieron a dos menores de edad que robaron una moto en Tunuyán

Durante las últimas horas la Policía intervino en dos hechos delictivos ocurridos en el casco céntrico del departamento.

Detenidos dos menores de 16 años por robar una moto en Tunuyán

Durante las últimas horas un robo sorprendió al departamento de Tunuyán, donde dos menores de edad resultaron detenidos por robar una moto.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada del sábado, en el Barrio Pircas II del departamento, cuando un joven de 20 años denunció el robo de su motocicleta Zanella 150cc. Según indicó la víctima, el vehículo se encontraba estacionada en la vereda de su domicilio con las llaves colocadas.

Ante el alerta, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) inició un despliegue por la zona, localizando a dos sujetos que salían de un descampado ubicado en la intersección de las calles Larralde y Argentina.

Finalmente, las autoridades implementaron un operativo cerrojo que permitió la captura de los sospechosos, quienes resultaron ser dos menores de 16 años.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que el vehículo sustraído fue recuperado y secuestrado por las fuerzas de seguridad.