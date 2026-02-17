Turistas denunciaron que les sustrajeron $5 millones en un complejo de cabañas en Tunuyán

Un grupo familiar oriundo de Chepes, La Rioja, denunció que fue víctima de un robo en un complejo de cabañas ubicado sobre la Ruta 94 , en Mendoza. La escena del caso fue en el distrito de Los Chacayes, en la zona del Manzano Histórico, departamento de Tunuyán .

Según la denuncia, delincuentes sustrajeron $5 millones que se encontraban dentro de un bolso, presuntamente tras ingresar por una ventana que no contaba con rejas. El hecho es investigado por la Policía, que intervino en la madrugada del domingo, aunque se presume que el robo habría ocurrido durante la noche del sábado.

De acuerdo al reporte de El Cuco Digital, en el lugar trabajó personal de Policía Científica , que levantó pruebas para intentar identificar a los responsables , mientras el área de investigaciones continúa con las tareas correspondientes.

Sofía, una de las víctimas, relató que el grupo se encontraba cenando dentro de la cabaña cuando habría ocurrido el hecho delictivo. “Creemos que en ese momento alguien entró por la ventana de la pieza y revisando los bolsos encontró la plata ”, señaló.

La familia advirtió la situación en la madrugada, cuando se preparaban para retirarse del lugar. Tras ello, dieron aviso a la Policía. Además del robo, la denunciante expresó malestar por el trato recibido por parte del encargado y el propietario del complejo .

"Recibimos un desprecio total del encargado de las cabañas y del dueño, un destrato total, por eso creemos que estamos ante un hecho planificado”, detalló. Y añadió: "... cuando le explicamos lo que paso, el dueño dijo que estaba descompuesto, no nos trató muy bien”.

“El encargado una actitud toda sospechosa, cuando mi padre estaba hablando con el dueño, apareció él y todo fastidiado empezó a decir que eso se lo debíamos contar a él y no al dueño, por eso creemos que es muy sospechoso”, detalló Sofía,

Según indicó, consideran que podría tratarse de un hecho planificado y señalaron presuntas falencias en las medidas de seguridad. “La cabaña no tiene cámaras ni buena iluminación”, afirmó, y agregó que ya cuentan con asesoramiento legal para que la investigación avance.

El episodio frustró el plan de vacaciones del grupo, que tenía previsto continuar viaje hacia Chile, pero decidió regresar tras el hecho. “Nosotros ya tenemos una abogada trabajando en el caso, queremos que la investigación no se detenga y poder dar con el responsable de lo que nos hicieron, nos arruinaron todas las vacaciones", manifestó Sofía.