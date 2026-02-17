Hallaron muerto al hombre que era buscado en el dique El Carrizal

Rescatistas trabajaron durante toda la mañana hasta encontrar el cuerpo de la víctima.

Después de varias horas de búsqueda, hallaron sin vida al hombre de 38 años que era buscado en aguas de El Carrizal, donde se había metido sin poder volver a la orilla.

Fuentes policiales informaron que el hecho había sido reportado alrededor de las 6.55 en la zona del paredón.

Personal policial de la Subcomisaría El Carrizal tomó conocimiento de que un hombre identificado como C.F., de 38 años, habría entrado nadando al embalse y desaparecido de la superficie.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a familiares de la víctima, quienes relataron que observaron una boya de color brillante flotando en el agua y que el hombre decidió ingresar con la intención de retirarla. Según su testimonio, cuando intentaba regresar comenzó a pedir auxilio y luego dejó de ser visto.

De inmediato se montó un operativo en la zona, con la participación de Bomberos de El Carrizal y personal de Náutica, quienes trabajaron durante la mañana de manera conjunta en tareas de búsqueda y rastrillaje en el espejo de agua.