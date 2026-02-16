Un camión se quedó sin frenos en El Carrizal y terminó con el acoplado volcado

Un accidente de tránsito sin personas heridas se registró este lunes a pasadas las 16 en la Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 20, en la zona de El Carrizal, departamento de Luján de Cuyo.
El hecho ocurrió en Ruta Provincial 16, a la altura de El Carrizal. La carga de uva quedó desparramada sobre media calzada y debieron intervenir bomberos y Defensa Civil.
El hecho fue reportado al 911 por el propio conductor, de 24 años. Según relató el chofer, circulaba en un camión Scania con acoplado desde Medrano hacia la Bodega Chandon cuando advirtió que el vehículo se había quedado sin frenos.
Ante esa situación, realizó una maniobra para evitar consecuencias mayores, lo que derivó en el vuelco del acoplado. Como resultado, la carga de uva quedó desparramada y ocupando la mitad de la calzada, generando obstrucción parcial del tránsito.
En el lugar trabajó personal de tránsito municipal para ordenar la circulación, junto a efectivos de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, quienes realizaron tareas de limpieza sobre la ruta.
Desde fuentes oficiales se informó que el conductor se encuentra en buen estado de salud y no presentó lesiones. Permanecía en el lugar a la espera de otro camión de la empresa para retirar la mercadería con maquinaria adecuada.