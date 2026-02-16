16 de febrero de 2026 - 20:41

Fuerte choque en San Carlos: ambos conductores dieron positivo en alcoholemia

El siniestro ocurrió en Pareditas y dejó a los ocupantes de una motocicleta con lesiones de consideración.

Accidente entre un auto y una moto en San Carlos dejó dos heridos.

Accidente entre un auto y una moto en San Carlos dejó dos heridos.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave accidente vial se registró ayer en la intersección de calles San Martín y Sara de Puebla, en la localidad de Pareditas, departamento de San Carlos. El hecho dejó como saldo dos motociclistas heridos, ambos trasladados a centros asistenciales.

El siniestro ocurrió cuando un Peugeot 504, que circulaba de sur a norte por calle San Martín, colisionó con una motocicleta Zanella 110. En el rodado menor se desplazaban dos jóvenes de 20 y 27 años.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones de consideración. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a las víctimas en el lugar.

El SEC diagnosticó al acompañante una fractura expuesta en la pierna izquierda y una herida cortante en el cuero cabelludo, por lo que fue derivado al Hospital Scaravelli. En tanto, el conductor de la motocicleta presentó politraumatismos por accidente vial y fue trasladado al Hospital Tagarelli.

Según informaron fuentes oficiales, los test de alcoholemia practicados a ambos conductores dieron positivo. El motociclista registró 1,40 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el automovilista arrojó 1,58 g/l.

En ese marco, se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a Policía Científica y a personal de Vial. Se espera que las pericias determinen la mecánica del hecho.

