17 de febrero de 2026 - 08:40

Video: la extrema maniobra de rescate a un guía descompensado en el Aconcagua

El hombre de 40 años fue evacuado a 4.200 metros de altura con un accionar en helicóptero pocas veces realizado.

Rescate de un hombre que se descompensó en el cerro Aconcagua

Rescate de un hombre que se descompensó en el cerro Aconcagua

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un guía de trekking de 40 años debió ser evacuado de urgencia del cerro Aconcagua tras sufrir una descompensación a más de 4.200 metros de altura.

Leé además

Pozo en el puente que pasa sobre el arroyo Los Puquios, en la ruta 7

Nuevo pozo en un puente volvió a mostrar el lamentable estado de la ruta 7 en Alta Montaña

Por Redacción Sociedad
Foto de una de las lagunas formadas en Campo Base Plaza Argentina, el campamento se ve al fondo a la izquierda. Todo el material que se ve alrededor de la laguna es una morrena dejada por los glaciares. Estas morrenas tienen hielo en su interior, como se ve en el centro de la foto a la derecha. Foto tomada en Enero de 2024 por Pilar Jeanneret.

Curiosa formación de lagunas en el cerro Aconcagua

Por Pilar Jeanneret

El operativo en el coloso de América incluyó una maniobra aérea de alto riesgo para poder rescatarlo en una zona donde el aterrizaje era imposible.

El episodio ocurrió el domingo al mediodía, durante el descenso por el sector conocido como Cuesta Brava, en las inmediaciones del campamento Plaza de Mulas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2023724494330683648&partner=&hide_thread=false

Según destacó la agencia Noticias Argentinas, el hombre sufrió dos convulsiones en un lapso de 15 minutos, lo que motivó un pedido inmediato de auxilio.

Personal que trabaja en el parque dio aviso y efectivos de la Patrulla de Rescate llegaron rápidamente al lugar junto a un médico. Allí le administraron oxígeno y medicación para estabilizarlo. Tras evaluarlo, el profesional ordenó su evacuación urgente para prevenir un nuevo episodio.

Con el guía asegurado, rescatistas y guardaparques iniciaron el descenso hasta un punto desde donde pudiera concretarse el traslado aéreo. Fue entonces cuando intervino el piloto Horacio Pedro Freschi, quien sobrevoló la zona y constató que no existían condiciones para aterrizar.

Ante la gravedad del cuadro y el riesgo que corría el montañista, el piloto ejecutó una maniobra extrema conocida como “vuelo estacionario”: mantuvo el helicóptero suspendido en el aire, sin tocar el suelo, mientras el equipo de rescate subía al paciente a la aeronave.

El video del rescate se hizo viral en las redes sociales y mostró la complejidad de la maniobra.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fernando Colobini en la cumbre del Aconcagua, con la camiseta del Atlético Mineiro.

La camiseta del Atlético Mineiro en la cumbre, la Copa Libertadores y una cábala que empezó en el Aconcagua

Por Enrique Pfaab
Así será el nuevo Aconcagua: reubicación de campamentos, control de agua, energía solar y plan para residuos

Así será el "nuevo" Aconcagua: reubicación de campamentos, control de agua, energía solar y plan para residuos

Por Ignacio de la Rosa
Fernando Colobini, el Batman del Aconcagua. 

El día en que Batman y Robin rescataron a un español en el Aconcagua

Por Enrique Pfaab
influencer brasileno quedo impresionado con la limpieza de las calles de la ciudad

Influencer brasileño quedó impresionado con la limpieza de las calles de la Ciudad

Por Redacción