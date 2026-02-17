Video: la extrema maniobra de rescate a un guía descompensado en el Aconcagua

Un guía de trekking de 40 años debió ser evacuado de urgencia del cerro Aconcagua tras sufrir una descompensación a más de 4.200 metros de altura.

El operativo en el coloso de América incluyó una maniobra aérea de alto riesgo para poder rescatarlo en una zona donde el aterrizaje era imposible.

El episodio ocurrió el domingo al mediodía, durante el descenso por el sector conocido como Cuesta Brava , en las inmediaciones del campamento Plaza de Mulas.

Según destacó la agencia Noticias Argentinas, el hombre sufrió dos convulsiones en un lapso de 15 minutos, lo que motivó un pedido inmediato de auxilio.

| Un andinista se descompensó en el Aconcagua y debió ser rescatado Un hombre de 40 años que se desempeña como guía de montaña se descompensó y desmayó cuando bajaba de la zona conocida como Cuesta Brava, a 4.200 metros de altura, muy cerca del campamento Plaza de Mulas en… pic.twitter.com/76UP08V42X

Personal que trabaja en el parque dio aviso y efectivos de la Patrulla de Rescate llegaron rápidamente al lugar junto a un médico. Allí le administraron oxígeno y medicación para estabilizarlo. Tras evaluarlo, el profesional ordenó su evacuación urgente para prevenir un nuevo episodio.

Con el guía asegurado, rescatistas y guardaparques iniciaron el descenso hasta un punto desde donde pudiera concretarse el traslado aéreo. Fue entonces cuando intervino el piloto Horacio Pedro Freschi, quien sobrevoló la zona y constató que no existían condiciones para aterrizar.

Ante la gravedad del cuadro y el riesgo que corría el montañista, el piloto ejecutó una maniobra extrema conocida como “vuelo estacionario”: mantuvo el helicóptero suspendido en el aire, sin tocar el suelo, mientras el equipo de rescate subía al paciente a la aeronave.

El video del rescate se hizo viral en las redes sociales y mostró la complejidad de la maniobra.