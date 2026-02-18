Insólito robo en una verdulería del Centro: atrapó al ladrón cuando se llevaba hasta lo impensado

El dueño volvió al comercio para buscar una mochila que se había olvidado y se encontró con una escena incómoda.

Un hombre de 48 años fue detenido el martes por la noche tras protagonizar un robo en una verdulería de la Ciudad de Mendoza.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió a las 21.30 en el comercio “Verdulería Peti”, ubicado en calle 9 de Julio al 1.900, en Capital.

Un llamado al 911 alertó sobre un ilícito en el local luego de que la situación fuera advertida por el propio damnificado, quien regresó a la verdulería para buscar una mochila que se había olvidado y notó que las luces estaban encendidas. En ese momento, observó salir a un hombre que había forzado la reja y la cerradura de ingreso.

De acuerdo con la reseña oficial, el sospechoso sustrajo una bolsa con 200 paquetes de cigarrillos, una mochila, una lata de duraznos y hasta una lata de picadillo.

Con la llegada del personal policial y la colaboración de vecinos, el individuo fue reducido a pocos metros del lugar.

Posteriormente, fue trasladado a una dependencia policial. Intervino en la causa la Oficina Fiscal de Jurisdicción.