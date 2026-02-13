13 de febrero de 2026 - 21:32

Cayó "Iceman": estaba prófugo por robo, se escondió en un freezer y terminó con hipotermia

El sospechoso por una causa de robo fue capturado tras un operativo de la Policía Bonaerense en La Matanza.

El sospechoso se escondía en un freezer y fue detenido por la policía

El sospechoso se escondía en un freezer y fue detenido por la policía

En una escena que superó cualquier ficción policial, agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza detuvieron a Alexis Alejandro González, de 28 años, alias “Iceman”.

El delincuente, que se encontraba prófugo por una causa de robo agravado, fue localizado en una situación extrema: estaba escondido dentro de un freezer en su propio domicilio y presentaba signos evidentes de hipotermia.

El operativo en la localidad de González Catán no estuvo exento de tensión. Al arribar la policía, una mujer intentó bloquear el ingreso asegurando que su hijo con discapacidad se encontraba en una silla de ruedas dentro de la casa.

Sin embargo, los uniformados procedieron con la inspección y descubrieron que en dicha silla se ocultaban objetos de interés para la causa; poco después, hallaron al sospechoso dentro del electrodoméstico de enfriamiento, por lo que debió recibir asistencia médica inmediata.

El origen de la persecución

La investigación que culminó en esta insólita captura se inició el pasado 2 de febrero. En la intersección de las calles Joaquín del Pino y Rosas, efectivos policiales observaron a un hombre forcejeando con una mujer para robarle.

El delincuente huyó en una motocicleta Honda roja junto a un cómplice, pero la fuga terminó a los pocos metros tras impactar contra un móvil policial.

En ese momento fue aprehendido Cristian Leonel Maidana, de 23 años, a quien se le incautaron dos teléfonos celulares, uno de los cuales fue reconocido por la víctima.

González, identificado posteriormente como el segundo involucrado, logró escapar ese día, lo que motivó el pedido de allanamiento por parte del fiscal Fernando Garete, de la UFI N°1 de Gregorio de Laferrere.

En el domicilio de “Iceman”, la policía secuestró un importante arsenal y tecnología robada: una pistola Hi Power detective con once municiones, cargadores, un chaleco táctico de fuerzas especiales y varios teléfonos de alta gama, entre ellos un iPhone 17 Pro Max y dos iPhone 15 Pro Max.

González no es un novato en el mundo delictivo. Según los registros oficiales, posee antecedentes penales que incluyen causas por abuso sexual (2017), robo (2020) y violencia familiar (2021). Actualmente, tanto él como Maidana permanecen detenidos bajo la carátula de robo agravado, mientras la justicia investiga su participación en otros hechos delictivos ocurridos en la zona oeste del conurbano.

