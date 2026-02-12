Brutal robo captado en video: la víctima entregó el celular y aun así le dispararon dos veces

La víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde los médicos confirmaron que la baja quedó en su cuerpo. Los delincuentes continúan prófugos.

Un adolescente de 16 años fue herido de bala durante un robo en Quilmes, Buenos Aires, en un hecho que quedó grabado por cámaras de seguridad y que volvió a exponer la violencia con la que actúan los delincuentes.

El joven había entregado su celular, pero aun así recibió dos disparos antes de que los malvivientes escaparan.

El episodio ocurrió en la madrugada del martes, cerca de las 2, en la esquina de Lavalle y Buenos Aires, en la localidad de Ezpeleta. La víctima estaba sentada en la vereda junto a una amiga cuando fueron sorprendidos por dos hombres que descendieron de una Volkswagen Suran que se detuvo en la cuadra.

Video: así fue el intento de asesinato Las imágenes muestra cómo los asaltantes bajaron armados y se abalanzaron sobre los adolescentes. Todo el ataque quedó registrado por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona.

En el video se escucha una de las amenazas que le gritan al chico mientras le apoyan el arma en la cabeza. “Soltá el teléfono o te mato”. Según informó SM Noticias, al mismo tiempo el otro delincuente forcejeaba con la joven que lo acompañaba y le robaba la campera y el celular.