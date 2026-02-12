Brutal robo captado en video: la víctima entregó el celular y aun así le dispararon dos veces

Un adolescente de 16 años fue herido de bala durante un robo en Quilmes, Buenos Aires, en un hecho que quedó grabado por cámaras de seguridad y que volvió a exponer la violencia con la que actúan los delincuentes.
La víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde los médicos confirmaron que la baja quedó en su cuerpo. Los delincuentes continúan prófugos.
El joven había entregado su celular, pero aun así recibió dos disparos antes de que los malvivientes escaparan.
El episodio ocurrió en la madrugada del martes, cerca de las 2, en la esquina de Lavalle y Buenos Aires, en la localidad de Ezpeleta. La víctima estaba sentada en la vereda junto a una amiga cuando fueron sorprendidos por dos hombres que descendieron de una Volkswagen Suran que se detuvo en la cuadra.
Las imágenes muestra cómo los asaltantes bajaron armados y se abalanzaron sobre los adolescentes. Todo el ataque quedó registrado por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona.
En el video se escucha una de las amenazas que le gritan al chico mientras le apoyan el arma en la cabeza. “Soltá el teléfono o te mato”. Según informó SM Noticias, al mismo tiempo el otro delincuente forcejeaba con la joven que lo acompañaba y le robaba la campera y el celular.
El adolescente no se resistió al robo y entregó el teléfono de inmediato, pero uno de los “autores de homicidio en grado de tentativa” lanzó dos disparos que impactaron en su pierna. Después de eso, ambos huyeron en el mismo vehículo en el que habían llegado.
Los familiares del joven oyeron las detonaciones y salieron a ayudarlo. La víctima casi asesinada fue trasladada a un hospital de la zona, donde los médicos confirmaron que la bala quedó alojada en su cuerpo, pero que su vida no corre peligro. Por otro parte, los agresores continúan prófugos.