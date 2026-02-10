Un delincuente entró a robar a una casa y terminó en terapia intensiva tras la golpiza de vecinos

El ladrón fue retenido por un grupo de personas hasta que llegó la Policía. Al arribar, los efectivos constataron que el sospechoso tenía heridas graves y lo trasladaron al hospital.

Un intento de robo terminó con un delincuente gravemente herido luego de ser agredido por un grupo de vecinos en Capilla del Monte, Córdoba. El hecho ocurrió el sábado por la noche en una vivienda del barrio El Zapato.

Según informaron medio locales, dos ladrones entraron a una casa con fines de robo y atacaron a una joven que se encontraba en el domicilio. La víctima resultó herida tras recibir un golpe en la cabeza junto intentó acercarse a uno de los sospechosos.

Después de la agresión, uno de los delincuentes salió corriendo por los patios de las casas vecinas. El dueño de la vivienda advirtió lo sucedido a través de las cámaras de seguridad y se dirigió de inmediato al lugar. Allí se sumó a otros vecinos y, entre todos, comenzaron a recorrer la zona para encontrar a los culpables.

Delincuente herido por ataque de los vecinos Uno de los sospechosos fue encontrado escondido y agredido por un grupo de vecinos, que lo retuvo hasta que llegó la Policía. Al arribar, los efectivos constataron que el hombre tenía heridas graves. Fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Funes, donde permanece internado en terapia intensiva.

De manera preliminar, trascendió que el presunto delincuente sería de Huerta Grande y que sobre él pesaba un pedido de captura activo. La causa continúa bajo investigación.