10 de febrero de 2026 - 19:15

Un delincuente entró a robar a una casa y terminó en terapia intensiva tras la golpiza de vecinos

El ladrón fue retenido por un grupo de personas hasta que llegó la Policía. Al arribar, los efectivos constataron que el sospechoso tenía heridas graves y lo trasladaron al hospital.

El delincuente fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Funes, donde permanece internado en terapia intensiva.&nbsp;

El delincuente fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Funes, donde permanece internado en terapia intensiva. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un intento de robo terminó con un delincuente gravemente herido luego de ser agredido por un grupo de vecinos en Capilla del Monte, Córdoba. El hecho ocurrió el sábado por la noche en una vivienda del barrio El Zapato.

Leé además

Tensión con los policías en Santa Fe por protestas salariales

Tensión con los policías en Santa Fe: protesta de efectivos llevó a un enfrentamiento interno

Por Redacción Policiales
Un joven de 21 años fue asesinado en Tunuyán y detuvieron a un sospechoso que tiene un frondoso prontuario.

Cuarenta días en libertad y lo acusaron por el asesinato de un joven en Tunuyán y el robo de su bicicleta

Por Redacción Policiales

Según informaron medio locales, dos ladrones entraron a una casa con fines de robo y atacaron a una joven que se encontraba en el domicilio. La víctima resultó herida tras recibir un golpe en la cabeza junto intentó acercarse a uno de los sospechosos.

Después de la agresión, uno de los delincuentes salió corriendo por los patios de las casas vecinas. El dueño de la vivienda advirtió lo sucedido a través de las cámaras de seguridad y se dirigió de inmediato al lugar. Allí se sumó a otros vecinos y, entre todos, comenzaron a recorrer la zona para encontrar a los culpables.

Delincuente herido por ataque de los vecinos

Uno de los sospechosos fue encontrado escondido y agredido por un grupo de vecinos, que lo retuvo hasta que llegó la Policía. Al arribar, los efectivos constataron que el hombre tenía heridas graves. Fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Funes, donde permanece internado en terapia intensiva.

De manera preliminar, trascendió que el presunto delincuente sería de Huerta Grande y que sobre él pesaba un pedido de captura activo. La causa continúa bajo investigación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Atraparon en Santa Rosa a un hombre acusado de violencia de género.

Atacó a una mujer y sus hijos y fue detenido tras un operativo con drones en Santa Rosa

Por Redacción Policiales
Valentín Toledo tenía 4 años y murió por negligencia del anestesista Mauricio Atencio Krause.

Condenaron a un anestesista que se distrajo con el celular y provocó la muerte de un nene de 4 años

Por Redacción Policiales
Impactante video: un joven de 18 años baleó a dos chicas en medio de una pelea en una fiesta.

Impactante video: un joven de 18 años baleó a dos chicas en medio de una pelea en una fiesta

Por Redacción Policiales
La moto secuestrada a los delincuentes que le dispararon a Nelson Del Re. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Lo balearon y le robaron la moto en Guaymallén: sigue grave con pronóstico reservado

Por Oscar Guillén