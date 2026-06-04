Alerta: entraron en una posta sanitaria de San Carlos y se robaron todos los instrumentos médicos

Ocurrió el pasado martes en Casas Viejas, al sur del departamento. El caso llamó la atención tras ocurrir en uno de los puntos más tranquilos del Valle de Uco.

La Posta Sanitaria de Casas Viejas, al sur de San Carlos, fue blanco de un robo el pasado martes. Los delincuentes ingresaron al edificio y se llevaron distintos elementos utilizados para la atención de los pacientes, lo que provocó preocupación entre las autoridades sanitarias de la zona.

El hecho fue advertido por los docentes de la Escuela Soriano, ubicada en las inmediaciones. Al llegar al lugar, descubrieron que los malvivientes rompieron una de las ventanas. Ante eso, dieron aviso sobre la situación, lo que permitió comprobar que se habían llevado todo el equipamiento.

El caso generó gran asombro entre los vecinos, especialmente por el lugar donde ocurrió. Casas Viejas es una pareja rural que se conoce como uno de los puntos más tranquilos del Valle de Uco. En ese lugar hay pocas viviendas, ya que está rodeado de muchas fincas con quintas para diversas plantaciones.

Los elementos robados en la Posta Sanitaria en San Carlos Según informaron desde el Área Sanitaria de San Carlos, entre los objetos robados hay tres estetoscopios, un tensiómetro pediátrico, un glucómetro, un otoscopio, una estufa eléctrica, un ventilador de pie y una pava eléctrica.

Las autoridades remarcaron que se trata de elementos de uso cotidiano en la atención médica y que resultan fundamentales para el funcionamiento de la posta. Por ese motivo, expresaron su preocupación por el impacto que el robo puede tener en el servicio que se brinda a los vecinos.