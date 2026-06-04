4 de junio de 2026 - 19:55

Una camioneta embistió a un caballo en Tunuyán y el animal murió en el lugar

El conductor de una Toyota Hilux no logró evitar la colisión con un equino que apareció sobre la calzada. El animal murió y el hombre resultó ileso.

Tunuyán: un caballo murió tras ser atropellado por una camioneta en la Ruta 40. (ilustrativa)

Tunuyán: un caballo murió tras ser atropellado por una camioneta en la Ruta 40. (ilustrativa)

Foto:

Maps
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente vial ocurrido este jueves por la mañana, en el departamento de Tunuyán, terminó con la muerte de un caballo. El animal fue embestido por una camioneta, en Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3226.

Leé además

El empresario Florentino Paco, imputado por estafas. Foto: Instagram.

El empresario de la construcción Florentino Paco deberá pagar una fianza de $2.400 millones o irá a la cárcel

Por Oscar Guillén
Buscan a una joven de 16 años que desapareció en Las Heras

Buscan a una adolescente de 16 años desaparecida en Las Heras

Por Redacción Policiales

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, citado por el medio local El Cuco Digital, el hecho se registró alrededor de las 8. El caso fue reportado por personal de la Comisaría 15°.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la información oficial, un hombre de 65 años circulaba de norte a sur a bordo de una Toyota Hilux cuando un equino se cruzó de manera repentina sobre la calzada.

El conductor no logró evitar el impacto y colisionó contra el animal. Como consecuencia del choque, el caballo murió en el lugar y quedó tendido sobre la banquina oeste de la ruta.

Las autoridades informaron que el conductor no sufrió heridas a raíz del accidente. En el lugar trabajó personal policial junto a efectivos de la Policía Rural, Bomberos y Policía Vial, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes tras el siniestro.

Además, se realizó un control de alcoholemia al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue negativo, con un registro de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los sospechosos fueron llevados a la comisaría 15 de Tunuyán. / X

Tiene 37 años, es abuela y está acusada de intentar vender a su nieto de 3 años en Salta: comienza el juicio

Recuperaron caballos robados en Santa Rosa (Ministerio de Seguridad) 

Preocupación por el cuatrerismo: hallaron faenados dos caballos que fueron robados de una finca de Junín

Engañaron a una pareja de jubilados para robarles y terminaron detenidos

Engañaron a una pareja de jubilados en Tunuyán para robarles y terminaron detenidos

La expolicía hot detenida por un choque fatal habría escondido un arma en un patrullero

La expolicía "hot" detenida por un choque fatal habría escondido un arma en un patrullero

Por Redacción Policiales