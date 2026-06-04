El empresario de la construcción Florentino Paco deberá pagar una fianza de $2.400 millones o irá a la cárcel

La Fiscalía de Delitos Económicos elevó a una cifra millonaria la fianza que pesaba sobre el empresario Florentino Paco y su familia , quienes se encuentran imputados por una estafa millonaria cuyas víctimas serían más de 150 familias que les compraron lotes donde depositaron sus sueños de tener una casa propia.

Del "ganaste una entrada" a la estafa: el Mundial 2026 enciende la alarma por los fraudes digitales

En las últimas horas, el fiscal Hernán Ríos actualizó la nueva fianza para Florentino Paco, Nilda Soledad Paco Ramos y Onofre Paco Vega en la suma de $2.424.403.467 .

La anterior era de $400.000.000, pero luego de que el fiscal recibiera un nuevo informe del Cuerpo de Contadores, decidió fijar un nuevo y millonario monto.

Ante la imposición de la primera fianza, los Paco presentaron un terreno afectado como caución real. Ahora, frente al reajuste, deberán afrontar la nueva cifra o bien pedir una disminución en los próximos días; de lo contrario, perderán la libertad .

La querella pedirá nuevas medidas

El abogado Carlos Ferrer, querellante en la causa calificada como “defraudación por desbaratamiento de derecho” y en representación de 20 denunciantes, sostuvo que los damnificados en el barrio Las Cumbres son unas 150 familias por un monto que podría ascender a 15 millones de dólares.

El letrado sostuvo que presentará ante el fiscal un escrito solicitando que "cambie la carátula del caso, agravándola, y que ordene detener a los imputados por el riesgo que existe ante una posible fuga hacia Bolivia u otro país limítrofe, aun cuando se les hayan retenido los pasaportes, ya que podrían traspasar la frontera por un paso ilegal”.

Por otro lado, explicó que solicitará que se impute al escribano que trabajaba para los empresarios, quienes tenían varios emprendimientos en Guaymallén.

Este escribano realizó los contratos de compraventa de los lotes, donde estableció que los mismos debían escriturar los terrenos en su escribanía. Luego, sin que lo supieran los compradores, transfirió el inmueble a un fideicomiso que está a nombre del hijo de Florentino Paco.

Esta es, en resumidas cuentas, la hipótesis de la Fiscalía al imputar al clan empresarial: habrían engañado a los compradores de lotes en un barrio privado y en otro público para crear un fideicomiso integrado por los dueños de cada lote, sin que ellos lo hubiesen autorizado.

Y, por medio de esta figura, los Paco incorporaron cada uno de los bienes para luego transferir ese fideicomiso a Diego Paco, quien sería insolvente. La maniobra desvió el reclamo a Diego Paco y no a Florentino Paco ni a su empresa, IDANDI S.A.

La muerte de un niño abrió la investigación

En marzo de 2023, el niño Erick Mamaní (6) murió luego de caer en un pozo de una obra del barrio privado Las Cumbres, ubicado en Urquiza al 700, de Guaymallén. La edificación ilegal era realizada por Idandi S.A., propiedad del empresario boliviano Florentino Paco.

Por esa misma época, el constructor comenzó a ser denunciado por estafas, ya que no entregaba las casas que sus clientes le habían pagado. En agosto de 2025, el fiscal jefe de Delitos Económicos e Informáticos, Alejandro Iturbide, imputó a Paco por "defraudación por desbaratamiento de derecho" y a su hijo Diego en calidad de partícipe necesario.

Según la hipótesis del fiscal, ambos habrían estafado a unos 150 clientes por una cifra millonaria. La maniobra utilizada por los acusados sería la siguiente: engañaron a los compradores de lotes, muchos de ellos ubicados en barrios privados, conformando un fideicomiso de 15 millones de dólares en el que integraron a los clientes sin haber recibido autorización de los mismos. Con esta maniobra, los afectados deben reclamarle no a Paco, sino a su hijo, quien es insolvente.