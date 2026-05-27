Del "ganaste una entrada" a la estafa: el Mundial 2026 enciende la alarma por los fraudes digitales

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026 , especialistas en ciberseguridad lanzaron una advertencia para los hinchas más ansiosos: no todo link con una entrada “imperdible” termina en la cancha . Algunos terminan vaciando cuentas bancarias más rápido que un contraataque de Mbappé.

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El dato preocupa especialmente en Argentina, donde durante 2025 se registraron 5.700 millones de intentos de ciberataques y otros 2.000 millones de escaneos activos . En toda Latinoamérica, la cifra escaló hasta los 843.300 millones de amenazas detectadas durante el último año.

Brasil , México y Colombia son los lugares que completan el podio de los países más afectados por estas maniobras. De esta forma, se explica que el panorama ya es desafiante y, por eso, se presentó un listado de posibles amenazas que serán las más utilizadas por estos delincuentes virtuales.

Según expertos del sector, el Mundial será un escenario ideal para que los delincuentes digitales multipliquen maniobras vinculadas a entradas falsas, promociones inexistentes y plataformas de streaming truchas diseñadas para robar datos personales y bancarios.

Uno de los mecanismos más utilizados será el llamado “phishing temático”. Se trata de correos, mensajes o WhatsApps que prometen cosas vinculadas al evento deportivo. La diferencia es que ahora, gracias a la inteligencia artificial, los engaños parecen mucho más reales.

“Un evento de esta magnitud es para los ciberatacantes lo que para los jugadores sería el llegar a la final: una oportunidad máxima de éxito. En este 2026, el panorama digital en la región se encuentra en un punto donde la innovación tecnológica y la prevención de fraudes serán factores de gran importancia”, destacó Arturo Torres, director de Inteligencia contra Amenazas para FortiGuard Labs de Fortinet en Latinoamérica y el Caribe.

Amenazas: conocé en detalle para evitar estafas

Cada aficionado que asista a un estadio utilizará su dispositivo móvil para acceder a redes Wi-Fi, compartir contenidos en redes sociales y realizar pagos electrónicos. Esta dinámica genera una red masiva de datos en tiempo real que, si no cuenta con las protecciones adecuadas, puede convertirse en un entorno propicio para estafas, robo de información y distribución de malware.

Según los especialistas, los ciberdelincuentes suelen recurrir a la ingeniería social, apelando a la emoción y urgencia propias de estos eventos. Entre las amenazas más frecuentes previstas para 2026 se destacan:

Phishing temático: uno de los fraudes más comunes será el phishing temático a través de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp con ofertas increíbles de boletos o paquetes de viaje VIP. Estos mensajes, hoy potenciados por la IA, carecen de errores ortográficos y utilizan logotipos e imágenes que son realmente similares a los oficiales con el objetivo de que, en la emoción del momento, el usuario haga clic en un enlace malicioso y entregue sus datos bancarios o sus contraseñas.

uno de los fraudes más comunes será el phishing temático a través de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp con ofertas increíbles de boletos o paquetes de viaje VIP. Estos mensajes, hoy potenciados por la IA, carecen de errores ortográficos y utilizan logotipos e imágenes que son realmente similares a los oficiales con el objetivo de que, en la emoción del momento, el usuario haga clic en un enlace malicioso y entregue sus datos bancarios o sus contraseñas. Estafas por streaming: los aficionados que no puedan asistir al estadio buscarán opciones para ver los partidos en línea y aparecerán diversos sitios web que ofrecen streaming gratuito a cambio de descargar un pequeño archivo o registrarse con una tarjeta de crédito solo para verificación. En la mayoría de los casos, lo que el usuario está descargando es un virus que tomará control de su dispositivo.

“La emoción es un factor que los atacantes saben explotar muy bien. Hoy, con el uso de inteligencia artificial, los intentos de fraude son más creíbles que nunca. La prevención y la educación digital serán claves para reducir riesgos”, agregó Torres.

El impacto no se limita a los usuarios individuales: desde grandes cadenas hoteleras hasta pequeños comercios que procesarán pagos digitales, todo el ecosistema empresarial forma parte de la cadena de suministro vinculada al torneo. Un incidente de seguridad durante el Mundial podría afectar no solo la operación de una compañía, sino también su reputación ante un mercado internacional altamente expuesto.

En este contexto, la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas deja de ser opcional. La integración de sistemas unificados en la nube, herramientas de detección basadas en IA y esquemas de protección que abarquen tanto oficinas físicas como trabajo remoto resultan fundamentales para mitigar amenazas.

Las inversiones en infraestructura digital y ciberseguridad no solo apuntan a garantizar el correcto desarrollo del evento, sino también a fortalecer el ecosistema tecnológico regional en el largo plazo, generando condiciones más atractivas para nuevas inversiones incluso después del Mundial.