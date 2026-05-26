26 de mayo de 2026 - 17:48

Maxi Rodríguez recordó su golazo a México en la previa del Mundial 2026: "No tenía pensado hacer eso"

El exvolante de la Selección Argentina se refirió al tanto que marcó su carrera, ocurrido en el máximo certamen del deporte hace 20 años.

Maxi Rodríguez y su gol a México. Inolvidable.

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Alemania 2006, el Mundial que no fue para Argentina:

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En declaraciones al sitio oficial de la FIFA previo al inicio del Mundial 2026, la Fiera habló respecto al plantel que por entonces dirigía José Pekerman, calificándolo como uno de los mejores que integró. "Cada uno llegaba en su mejor momento, con una edad justa. Creo que fue increíble", especificó. Luego, se lamentó no haber podido coronarlo con el título. "El fútbol tiene esas cosas que a veces no se termina dando como uno quiere, pero esa camada fue realmente muy buena", lanzó.

Uno de los aspectos que caracterizó a ese equipo era la exigencia interna. Con nombres como Messi, Riquelme, Crespo, Tévez, Saviola, Cambiasso o Mascherano, fallar no era una opción. "Jugar con ese tipo de jugadores siempre te hace mejorar. Casi nunca fallaban, entonces cuando alguien se equivocaba, se notaba, por lo que había que estar siempre alerta", contó Rodríguez al respecto.

Maxi Rodríguez recordó el golazo que le convirtió a México:

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Esa Copa del Mundo cuenta con uno de los tantos más gritados en la historia reciente de la Selección Argentina. Ocurrió en octavos de final, cuando Maxi se despachó con la mejor anotación de ese certamen. "La verdad que el gol a México, en un partido muy cerrado que parecía irse a los penales, fue inolvidable", marcó.

En relación a cómo se gestó la jugada, Rodríguez puntualizó: "Fue una jugada en la que juntamos pases por la derecha, luego pasa a la izquierda con Sorín, que no es de hacer cambios de frente o apostar por pases tan largos, pero él siempre me decía que me venía escuchando y la pasó".

Una vez que recibió el balón, el panorama fue dejando como única opción posible el remate al arco. Era algo que Maxi no quería hacer. "No tenía pensado hacer eso, quería controlar y llevarla hacia mi derecha o tirar un centro pero cuando veo que el lateral me cubre esa posición, decido rotar con el cuerpo y ya tenía la noción de dónde estaba el arco. Me queda una linda posición, un poco de espaldas, pero como para pegarle. La agarro con el empeine, veo cómo la pelota hace una parábola y se va metiendo. Fue una alegría increíble".

Algunos días después, Argentina llevó al local Alemania a los penales y estuvo a punto de eliminarlo. Pero la derrota quedó unida a una imagen contundente. La de Messi sentado en el banco, sin ver el cierre del encuentro. Sobre eso, Maxi confesó: "Es difícil hablar después de todo lo que pasó porque es Leo y tuvo un cambio brutal en su juego e influencia. Pero es difícil para los entrenadores tomar algunas decisiones, son milésimas de segundos".

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