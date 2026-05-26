Mundial 2026: Lionel Scaloni llevará 30 jugadores a la gira previa de la Selección Argentina

Lionel Scaloni se aferra al viejo refrán de que "hombre prevenido vale por dos". De cara a los amistosos frente a Honduras e Islandia, el DT de la Selección Argentina decidió viajar con una delegación ampliada de alrededor de 30 futbolistas. La estrategia busca blindar al equipo ante cualquier imprevisto, a pesar de que el límite de 26 convocados para el Mundial 2026 ya está definido y el plazo de entrega vence este sábado.
Al no haber restricciones de plantel para los partidos de preparación, el cuerpo técnico tomó nota de lo ocurrido en Qatar 2022. En aquella oportunidad, las bajas de último momento de Joaquín Correa y Nicolás González obligaron a llamar de urgencia a Thiago Almada y Ángel Correa cuando ya estaban de vacaciones. Esta vez, Scaloni quiere a los posibles reemplazos cerca, con ritmo de juego y metidos en el chip de la Selección.
Selección Argentina: los nombres que se sumarón al equipo de Lionel Scaloni
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Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River)
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Tomás Aranda (Boca)
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Simón Escobar (Vélez)
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Ignacio Ovando (Rosario Central)
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Nicolás Capaldo (Hamburgo)
Un detalle clave: De este grupo, Freitas, Ovando y Escobar viajan solo para colaborar en las prácticas y sumar experiencia, ya que no forman parte de la prelista oficial de 55 futbolistas y, por ende, no están habilitados legalmente para jugar el Mundial ni siquiera ante una emergencia. Los demás sí guardan una mínima esperanza si se abre un hueco.
La delegación partirá el sábado hacia Kansas, la base operativa argentina durante la Copa del Mundo. El primer entrenamiento será el lunes, con la mira puesta en los dos ensayos previos: el 6 de junio ante Honduras (en Texas) y el 9 de ju