Mundial 2026: Lionel Scaloni llevará 30 jugadores a la gira previa de la Selección Argentina

La lista definitiva para el Mundial 2026 puede ser entregada hasta el sábado, pero no hay restricciones para los partidos de preparación.

Lionel Scaloni llevará 30 jugadores para la gira previa de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

Lionel Scaloni se aferra al viejo refrán de que "hombre prevenido vale por dos". De cara a los amistosos frente a Honduras e Islandia, el DT de la Selección Argentina decidió viajar con una delegación ampliada de alrededor de 30 futbolistas. La estrategia busca blindar al equipo ante cualquier imprevisto, a pesar de que el límite de 26 convocados para el Mundial 2026 ya está definido y el plazo de entrega vence este sábado.

Boca Juniors El pibe Aranda de Boca se sumará a la gira previa de la Selección Argentina. Gentileza

Selección Argentina: los nombres que se sumarón al equipo de Lionel Scaloni Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River)

Tomás Aranda (Boca)

Simón Escobar (Vélez)

Ignacio Ovando (Rosario Central)

Nicolás Capaldo (Hamburgo) Un detalle clave: De este grupo, Freitas, Ovando y Escobar viajan solo para colaborar en las prácticas y sumar experiencia, ya que no forman parte de la prelista oficial de 55 futbolistas y, por ende, no están habilitados legalmente para jugar el Mundial ni siquiera ante una emergencia. Los demás sí guardan una mínima esperanza si se abre un hueco.