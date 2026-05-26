26 de mayo de 2026 - 16:18

Mundial 2026: Lionel Scaloni llevará 30 jugadores a la gira previa de la Selección Argentina

La lista definitiva para el Mundial 2026 puede ser entregada hasta el sábado, pero no hay restricciones para los partidos de preparación.

Lionel Scaloni llevará 30 jugadores para la gira previa de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.&nbsp;

Lionel Scaloni llevará 30 jugadores para la gira previa de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. 

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Selección Argentina: los nombres que se sumarón al equipo de Lionel Scaloni

  • Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River)

  • Tomás Aranda (Boca)

  • Simón Escobar (Vélez)

  • Ignacio Ovando (Rosario Central)

  • Nicolás Capaldo (Hamburgo)

Un detalle clave: De este grupo, Freitas, Ovando y Escobar viajan solo para colaborar en las prácticas y sumar experiencia, ya que no forman parte de la prelista oficial de 55 futbolistas y, por ende, no están habilitados legalmente para jugar el Mundial ni siquiera ante una emergencia. Los demás sí guardan una mínima esperanza si se abre un hueco.

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