Cambió las notas por jugadores de la Selección Argentina y revolucionó a sus alumnos: "Me saqué un Dibu"

Una docente de 25 años se volvió viral en redes sociales por una forma particular de corregir las pruebas: reemplazó las notas numéricas por jugadores de la Selección Argentina campeona del mundo. La idea despertó entusiasmo entre sus alumnos, que ahora buscan “sacarse un Messi”.
El método fue implementado por Estefanía Rivero, quien transita su primer año escolar. Según contó en TikTok, cada futbolista representa una calificación distinta, dependiendo el número de la camiseta, donde el puntaje máximo es Lionel Messi (10), mientras que otros jugadores equivalen a notas más bajas.
“La idea surgió a partir de las figuritas, porque los chicos están locos con el intercambio. Quería innovar y que no sea siempre lo mismo”, explicó la profesora en un video que rápidamente acumuló más de 1.6 millones de reproducciones y comentarios positivos en redes sociales.
Video viral en TikTok: “Ma perdón, me saqué un Dibu Martínez”
En cada examen corregido, los estudiantes reciben una pegatina con la frase “¡Te sacaste un…!” seguida del nombre y una foto de un futbolista de la Selección dirigida por Lionel Scaloni. La propuesta dejó atrás el tradicional sistema del 1 al 10 y convirtió las evaluaciones en una especie de desafío futbolero.
Rivero aseguró que, desde que comenzó a utilizar este formato, notó una mayor motivación dentro del aula. “Antes no les importaba mucho, pero ahora quieren llegar a Messi”, contó entre risas sobre el impacto que tuvo la idea entre los estudiantes.
La publicación superó los 120 mil “me gusta” y generó una catarata de reacciones. Entre los comentarios más destacados aparecieron frases como “Los del fondo: SOMOS TODOS MONTIEL”, “Ma me saque un Dibu Martínez” y bromas vinculadas a otros jugadores del seleccionado argentino.
"¿Y qué hace cuando sacan un 9.5? ¿Un Julián Álvarez y medio?", bromeó otro usuario.