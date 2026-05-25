Cambió las notas por jugadores de la Selección Argentina y revolucionó a sus alumnos: "Me saqué un Dibu"

Una maestra se volvió viral en TikTok y generó miles de reacciones positivas. “Antes no les importaba mucho, pero ahora quieren llegar a Messi”, aseguró.

Viral en TikTok: cambió las notas por jugadores de la Selección Argentina y revolucionó a sus alumnos.

Una docente de 25 años se volvió viral en redes sociales por una forma particular de corregir las pruebas: reemplazó las notas numéricas por jugadores de la Selección Argentina campeona del mundo. La idea despertó entusiasmo entre sus alumnos, que ahora buscan “sacarse un Messi”.

El método fue implementado por Estefanía Rivero, quien transita su primer año escolar. Según contó en TikTok, cada futbolista representa una calificación distinta, dependiendo el número de la camiseta, donde el puntaje máximo es Lionel Messi (10), mientras que otros jugadores equivalen a notas más bajas.

“La idea surgió a partir de las figuritas, porque los chicos están locos con el intercambio. Quería innovar y que no sea siempre lo mismo”, explicó la profesora en un video que rápidamente acumuló más de 1.6 millones de reproducciones y comentarios positivos en redes sociales.

Video viral en TikTok: “Ma perdón, me saqué un Dibu Martínez” En cada examen corregido, los estudiantes reciben una pegatina con la frase “¡Te sacaste un…!” seguida del nombre y una foto de un futbolista de la Selección dirigida por Lionel Scaloni. La propuesta dejó atrás el tradicional sistema del 1 al 10 y convirtió las evaluaciones en una especie de desafío futbolero.

Embed #recurososdidacticos ♬ sonido original - Agustín @estefirivero una forma divertida de corregir evaluaciones #laseleccionargentina Rivero aseguró que, desde que comenzó a utilizar este formato, notó una mayor motivación dentro del aula. “Antes no les importaba mucho, pero ahora quieren llegar a Messi”, contó entre risas sobre el impacto que tuvo la idea entre los estudiantes.