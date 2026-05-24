Tenía trabajo, lo dejó todo por un deporte "gringo" poco conocido en Mendoza y llegó a la Selección Argentina

Abigail Brizuela tiene 26 años y acaba de convertirse en la primera jugadora de Mendoza convocada a la Selección Argentina de un deporte que pocos conocen: el flag football. Su primer encuentro con la disciplina fue a fines de 2024. Con el paso del tiempo se interiozó en su práctica y tomó una decisión drástica: dejó su trabajo para entrenar a tiempo completo. Hoy, vende una rifa para costear el viaje al Torneo Sudamericano que se jugará en Medellín el próximo 25 de junio.

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Su llegada a la disciplina fue casual, tras la invitación de una conocida a un entrenamiento: "Descubrí cómo era el juego y me llamó la atención que muy poca gente lo conocía. Desde el día uno me encantó. Me sumé al equipo de Fénix y renuncié al trabajo que tenía para poder dedicarme de lleno", recuerda Abigail. Lo que terminó de atraparla fue la dinámica grupal: "No entendía muchas cosas al principio, pero sentía que quería aprender y ser buena en esto. Me encanta ser parte de un equipo".

El flag football (o "fútbol bandera") es una modalidad del fútbol americano que se juega 5 contra 5, sin placajes (tackles) ni impactos físicos; el objetivo defensivo es arrancar las cintas que los rivales llevan colgadas en la cadera para anular la jugada. En la cancha, Abigail se desempeña como blitzer , un rol de mucha intensidad: "Tenés que ser rápida, leer el juego, anticiparte y generar presión constante sobre la ofensiva. Requiere decisión, confianza y reacción", explica.

Su entrega no pasó desapercibida para Alberto Galera, presidente de la ADFA (Asociación de Football Americano de Mendoza): "Abigail es una fuera de serie. Un día llegó y me dijo: 'Coach, dejé mi trabajo porque quiero entrenar y dedicarle el cien por ciento a esto'. La mayoría juega de forma aficionada, pero ella lo hace por pura pasión".

WhatsApp Image 2026-05-24 at 12.53.31 Abigail Brizuela, la mendocina convocada a la Selección argentina de flag football. Ramiro Gómez

El salto a la Selección y el desafío de Colombia

Tras meses de constancia y paciencia, Abigail viajó a Buenos Aires para afrontar el tryout de la Selección. Su esfuerzo rindió frutos. Una mañana recibió el llamado que confirmó su convocatoria. Será la primera vez en su vida que saldrá del país: "Sentí muchas cosas juntas: lloré de emoción, felicidad y orgullo. Todo el esfuerzo tuvo sentido", celebra.

WhatsApp Image 2026-05-24 at 12.53.19 El plantel de Fénix Flag Football donde brilla Abigail Brizuela. Ramiro Gómez

A nivel regional, el torneo avalado por la IFAF (International Federation of American Football) es clave. "Es una gran oportunidad para demostrar cómo creció Argentina", destaca Galera. Sin embargo, la falta de recursos aparece como la principal barrera: al ser un deporte amateur que no cuenta con subsidios, los gastos corren por cuenta de la jugadora. Para financiar el viaje, Abigail sortea una Xbox, un balón y un combo con Fernet. Los números cuestan $10.000 y se consiguen en su Instagram (@abiibrizuelaa) o aportando al alias (abi.viaja.arg).

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Mendoza: semillero y el horizonte del deporte

La historia de Abigail refleja el crecimiento de una disciplina que comenzó a gestarse localmente en 2021, cuando Galera y otros aficionados notaron el interés de las parejas de los jugadores de fútbol americano y decidieron impulsar la rama femenina como una alternativa segura y sin contacto.

Hoy, la ADFA cuenta con tres equipos femeninos (Guerreras, Panteras y Fénix) que entrenan en el Prado Gaucho. La provincia ya es una plaza internacional consolidada gracias al Mendoza Bowl, un evento que reúne a más de 20 equipos de todo el mundo y que ya tiene preinscritos confirmados para su edición de 2027. Aun así, el sostén sigue siendo comunitario: "Entre todos colaboramos y hacemos cosas. El 90% de lo que existe lo compré yo junto a mi mujer y algunas chicas de la liga", grafica Galera.

WhatsApp Image 2026-05-24 at 12.53.07 Abigail Brizuela, la mendocina convocada a la Selección argentina de flag football. Ramiro Gómez

Flag football y su impacto mundial

Si bien el flag football se creó en la década de 1940 en Estados Unidos como una alternativa recreativa y de bajo impacto para los soldados que se preparaban para la Segunda Guerra Mundial, su estatus a nivel mundial fue creciendo paulatinamente. Gracias a esa creciente popularidad, será incluido como disciplina olímpica en los Juegos de Los Ángeles 2028. Galera celebra la noticia: " Es una oportunidad de que más países lo descubran. Es accesible, inclusivo y no requiere grandes inversiones. No gana el más fuerte ni el más alto, sino el más inteligente en el campo".

Sobre el futuro del deporte en Mendoza y su posibilidad de popularizarse, Galera es tajante: "Para masificarse, la gente tiene que sacarse de la cabeza que la Argentina es solo fútbol. Este tipo de deportes tiene el estigma de ser un 'deporte gringo', pero es una disciplina que le da opciones a todo el mundo sin importar el origen. Una vez que se rompan esas barreras, otras disciplinas comenzarán a ganar espacio". Además propone que, al ser una actividad segura y accesible, se incorpore en las escuelas: "Es económico y sin contacto, por lo tanto no genera tantas lesiones como otras disciplinas".

WhatsApp Image 2026-05-24 at 12.53.34 Abigail Brizuela, la mendocina convocada a la Selección argentina de flag football. Ramiro Gómez

Abigail ya mira con ilusión el horizonte de Los Ángeles 2028: "Es un sueño enorme. Hoy el foco está en seguir creciendo y trabajar día a día para hacerlo realidad". Y para las chicas que quieran sumarse, tiene un mensaje claro: "Animense. No hace falta tener experiencia previa ni cumplir ningún estereotipo. El flag tiene lugar para todas".