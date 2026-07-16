16 de julio de 2026 - 21:54

Maipú vuelve a escena con un objetivo claro y una ilusión llamada Enzo Pérez: hora, TV y formaciones

El Cruzado atraviesa un buen presente y buscará otro triunfo para afirmarse en zona de Reducido. La gran expectativa pasa por la posible vuelta del mediocampista tras más de dos décadas.

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Prensa Maipú
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El partido contará con el arbitraje de Carlos Córdoba, mientras que será transmitido por LPF Play.

Más allá de la importancia de los tres puntos, la jornada estará marcada por una enorme expectativa: la posible vuelta de Enzo Pérez a la camiseta del club que lo vio nacer futbolísticamente.

Enzo Pérez en la presentación oficial y su regreso a Deportivo Maipú, junto a Gabriel Viglianti y Hernán Sperdutti, presidente del club.

Enzo Pérez en la presentación oficial y su regreso a Deportivo Maipú, junto a Gabriel Viglianti y Hernán Sperdutti, presidente del club.

La ilusión que genera el regreso de Enzo Pérez

La llegada del experimentado mediocampista revolucionó el presente del Botellero. El miércoles pasado, la dirigencia de Deportivo Maipú realizó la presentación oficial del futbolista, quien regresa a la institución luego de una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional.

Con pasado reciente en River Plate, donde se transformó en uno de los grandes referentes de la era de Marcelo Gallardo y fue protagonista de una etapa llena de títulos, Pérez aporta jerarquía y experiencia a un plantel que busca dar pelea en la Primera Nacional.

La gran incógnita pasa por saber si, después de 25 años, el volante volverá a ponerse oficialmente la camiseta del Cruzado.

Un equipo que recuperó protagonismo

Maipú llega al encuentro en un buen momento deportivo. El equipo dirigido por Mariano Echeverría consiguió un triunfo importante que lo volvió a meter en la pelea por la clasificación a la zona de Reducido y actualmente ocupa el séptimo lugar de la tabla.

En el inicio de la segunda parte del campeonato, el Cruzado mostró una recuperación futbolística y volvió a posicionarse como un equipo competitivo.

En su última presentación, derrotó con autoridad a Atlético Rafaela por 3-1 como visitante, mientras que en su última actuación ante su público había superado a Agropecuario por 2-0.

Un desafío ante un rival exigente

Si bien el entrenador todavía no confirmó la formación, todo indica que mantendría el mismo equipo que consiguió la victoria frente a la Crema.

Sin embargo, la atención estará puesta en una posible presencia de Enzo Pérez, una noticia que mantiene en vilo a los hinchas maipucinos.

Enfrente estará San Martín de Tucumán, un rival directo, uno de los equipos con mayor peso de la categoría y un rival que exigirá la mejor versión del Cruzado.

Con un equipo que busca consolidarse y una ilusión renovada por la llegada de su hijo dilecto, Deportivo Maipú afrontará una tarde que promete ser histórica.

Las probables formaciones: Deportivo Maipú vs San Martín de Tucumán

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi, Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Aaron Agüero; Juan Gobetto, Juan de la Reta, Franco Saccone, Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla; Tomás Silva, Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverria.

Las probables formaciones: Deportivo Maipú vs San Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán: Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra, Rodrigo Ayala; Santiago Briñone, Agustín Graneros, Bruno Cabrera, Gabriel Carabajal, Alvaro Veliez; Lucas Arfaras. DT: Alejandro Orfila.

Estadio: Omar Sperdutti

Hora: 15

TV: LPF Play

Arbitro: Carlos Córdoba

Deportivo Maipú vs San Martín de Tucumán - Minuto a Minuto

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