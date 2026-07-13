"Se terminó la espera": Enzo Pérez oficializó su regreso al Deportivo Maipú tras 24 años

A sus 40 años, el mediocampista abandonó la Primera División y el salario de Argentinos Juniors para firmar por solo seis meses con el equipo de su ciudad natal.

Enzo Pérez hizo oficial este lunes su regreso al Deportivo Maipú mediante un video en sus redes sociales. El mediocampista de 40 años, subcampeón del mundo en 2014, rescindió su contrato con Argentinos Juniors para cumplir la promesa de retirarse en el club mendocino donde inició su formación hace 24 años.

En el video de presentación, Pérez aparece con la indumentaria del club en el predio de entrenamiento de la institución. La frase "Se terminó la espera, de vuelta acá en casa Cruzados" marcó el cierre de una negociación que incluyó su desvinculación de Argentinos Juniors por motivos salariales y personales. El jugador se encontraba libre de acción tras dejar el equipo de La Paternal hace pocas semanas.

El cronograma del debut y la situación del equipo en la Primera Nacional El Deportivo Maipú ocupa actualmente la séptima posición de la Zona B en la Primera Nacional con 28 puntos. Esta ubicación lo mantiene momentáneamente dentro de los puestos de clasificación a los Playoffs por el ascenso. La llegada del volante busca aportar jerarquía al plantel que dirige técnicamente Mariano Echeverría en el tramo final del torneo.

La presentación formal del futbolista se realizará este martes a las 13:00 en el Hotel Esplendor Mendoza, ubicado en Maipú. El club ya difundió imágenes que contrastan su actualidad con fotografías de su paso por las divisiones inferiores, reforzando el vínculo identitario del jugador con el departamento mendocino donde nació y creció.

El debut oficial podría concretarse el próximo viernes 17 de julio en el estadio Omar Higinio Sperdutti. Maipú recibirá a San Martín de Tucumán por la fecha 21 del campeonato. Si la habilitación llega a tiempo, el mediocampista estará presente en "La Fortaleza" para iniciar su contrato, que inicialmente tiene una duración de seis meses.