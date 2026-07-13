13 de julio de 2026 - 13:28

"Se terminó la espera": Enzo Pérez oficializó su regreso al Deportivo Maipú tras 24 años

A sus 40 años, el mediocampista abandonó la Primera División y el salario de Argentinos Juniors para firmar por solo seis meses con el equipo de su ciudad natal.

Enzo Pérez cumplirá su promesa de retirarse en el Cruzado.

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En el video de presentación, Pérez aparece con la indumentaria del club en el predio de entrenamiento de la institución. La frase "Se terminó la espera, de vuelta acá en casa Cruzados" marcó el cierre de una negociación que incluyó su desvinculación de Argentinos Juniors por motivos salariales y personales. El jugador se encontraba libre de acción tras dejar el equipo de La Paternal hace pocas semanas.

El cronograma del debut y la situación del equipo en la Primera Nacional

El Deportivo Maipú ocupa actualmente la séptima posición de la Zona B en la Primera Nacional con 28 puntos. Esta ubicación lo mantiene momentáneamente dentro de los puestos de clasificación a los Playoffs por el ascenso. La llegada del volante busca aportar jerarquía al plantel que dirige técnicamente Mariano Echeverría en el tramo final del torneo.

La presentación formal del futbolista se realizará este martes a las 13:00 en el Hotel Esplendor Mendoza, ubicado en Maipú. El club ya difundió imágenes que contrastan su actualidad con fotografías de su paso por las divisiones inferiores, reforzando el vínculo identitario del jugador con el departamento mendocino donde nació y creció.

El debut oficial podría concretarse el próximo viernes 17 de julio en el estadio Omar Higinio Sperdutti. Maipú recibirá a San Martín de Tucumán por la fecha 21 del campeonato. Si la habilitación llega a tiempo, el mediocampista estará presente en "La Fortaleza" para iniciar su contrato, que inicialmente tiene una duración de seis meses.

En 2019, mientras jugaba para River, el futbolista ya había manifestado que su prioridad era retirarse en Maipú por una cuestión familiar. Pérez cumplirá su última etapa profesional en el equipo del cual es hincha desde su infancia, cerrando un ciclo que comenzó en el año 2002 antes de su traspaso a Godoy Cruz y su posterior carrera en Europa.

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