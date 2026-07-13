Veteranos de Malvinas pidieron separar el fútbol del conflicto bélico antes de la semifinal con Inglaterra

En la previa de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril difundió un comunicado en el que llamó a evitar que el partido sea interpretado como una revancha de la Guerra de Malvinas y remarcó que el reclamo por la soberanía de las islas debe sostenerse por los canales diplomáticos.

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El documento, dado a conocer este lunes, fue dirigido a la opinión pública , los medios de comunicación y la sociedad en general, en medio de la expectativa por el encuentro que definirá a uno de los finalistas del campeonato del mundo.

En el texto, la entidad sostuvo que el fútbol despierta una enorm e pasión y forma parte de la identidad de los argentinos, aunqu e advirtió que esa emoción no debe confundirse con la causa nacional vinculada a Malvinas .

" El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica ", expresaron los excombatientes. Además, remarcaron que el reclamo por la soberanía se mantiene "con la diplomacia , la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable" previsto por la Constitución Nacional .

La Federación también hizo referencia a la carga simbólica que tiene enfrentar a Inglaterra , al considerar que existe un vínculo atravesado por la historia y el conflicto del Atlántico Sur. Sin embargo, pidió que esa circunstancia no derive en expresiones de odio.

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"Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de '¡Malvinas Argentinas!' flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía", señaló el comunicado.

Un llamado a hinchas y comunicadores

Los veteranos también convocaron a quienes acompañen a la Selección argentina, tanto en el estadio como desde distintos lugares del mundo, a mantener presente el recuerdo de los 649 argentinos que murieron durante la guerra de 1982.

En ese sentido, pidieron que el fútbol sirva como un vehículo para mantener vigente el reclamo argentino sobre las islas y para difundir la causa ante la comunidad internacional.

"La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica", concluyó el documento.