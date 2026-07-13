Franco Armani cerró su etapa en River entre lágrimas: "Fue el sueño más grande de mi vida"

La historia de Franco Armani en River Plate llegó oficialmente a su fin. Después de ocho años y medio, arquero se despidió del club con un emotivo acto en el estadio Monumental, donde repasó los momentos más importantes de su paso por la institución y agradeció el cariño recibido durante una etapa en la que levantó 10 títulos .

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Visiblemente conmovido, el arquero leyó una carta ante dirigentes, cuerpo técnico y periodistas. En varios pasajes no pudo contener las lágrimas al recordar que vestir la camiseta de River representó el cumplimiento de un sueño que tenía desde la infancia.

" Después de ocho años y medio inolvidables llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño ", expresó el rosarino, quien llegó a Núñez en 2018 y rápidamente se convirtió en una pieza clave del equipo.

Entre todas las conquistas obtenidas, Armani eligió una por encima del resto: la Copa Libertadores 2018 , conseguida frente a Boca en la histórica final disputada en Madrid.

El arquero aseguró que aquella noche ocupará "un lugar especial para toda la vida" y destacó que, más allá de los trofeos, el mayor legado que se lleva del club es el afecto de los hinchas.

A pura emoción, Franco Armani se despidió del Millonario: "HASTA SIEMPRE, RIVER. NOS VOLVEREMOS A ENCONTRAR". pic.twitter.com/ZODkbtaii1 — TyC Sports (@TyCSports) July 13, 2026

Durante su ciclo en River disputó 366 partidos oficiales, consiguió mantener el arco en cero en 164 oportunidades y recibió 287 goles, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes de la última década en la institución.

El mensaje para los hinchas

Una parte importante de su despedida estuvo dedicada a los simpatizantes millonarios. Armani agradeció el respaldo permanente que recibió desde su llegada y aseguró que siempre se sintió parte de la familia riverplatense.

"River me dio mucho más de lo que alguna vez soñé", afirmó antes de volver a emocionarse. También sostuvo que se marcha con la tranquilidad de haber entregado "hasta la última gota de esfuerzo" en cada entrenamiento y en cada partido.

La camiseta con la que Franco Armani ganó su primer título en el Club, para siempre en nuestra historia y en el @MuseoRiver. #ArmaniLeyenda pic.twitter.com/oFRlmbvGDP — River Plate (@RiverPlate) July 13, 2026

Los motivos de su salida

Aunque tenía contrato vigente hasta diciembre, el arquero decidió anticipar su salida. En la conferencia de prensa posterior explicó que la prioridad era seguir teniendo continuidad en el tramo final de su carrera.

Reconoció que la consolidación del joven Santiago Beltrán como competidor por el puesto influyó en su decisión y reveló que el llamado de Atlético Nacional, club donde también dejó una huella, terminó de convencerlo.

"Nunca esperé una posibilidad así a esta altura de mi carrera. Cuando apareció Atlético Nacional, se me movió el piso", confesó.

"Franco Armani":

Por su despedida de River pic.twitter.com/eWF5BSVdlD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 13, 2026

Un respaldo para su sucesor

Antes de cerrar su conferencia, Armani tuvo palabras de reconocimiento para Beltrán, quien aparece como el principal candidato para ocupar definitivamente el arco de River.

El experimentado arquero destacó las condiciones del joven guardameta y remarcó que su crecimiento es consecuencia del trabajo y la constancia. Además, expresó su deseo de que el plantel pueda cerrar el año conquistando un nuevo título.

El cierre de un ciclo

El último encuentro oficial de Armani con la camiseta de River fue el 20 de mayo, en el empate 1-1 frente a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana, partido en el que volvió a ser titular debido a la suspensión de Beltrán.

LLEGÓ EL PULPOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/J32pz37v2b — La Página Millonaria (@RiverLPM) July 13, 2026

Su última presentación durante el ciclo de Marcelo Gallardo había ocurrido varios meses antes, en febrero, poco antes de que el entrenador presentara su renuncia.

Con su salida, River pierde a uno de los grandes referentes de los últimos años y a un arquero que dejó una marca profunda en la historia reciente del club, tanto por sus actuaciones como por su protagonismo en una de las etapas más exitosas del equipo de Núñez.