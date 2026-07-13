Don Orione conquista el Futsal Premium: la gloria es suya

“Sin ideas, sin creatividad”, así resumió muy enojado un hincha de Jockey tras la final donde los Burreros cayeron ante Don Orione por 3 a 1, resultado que le dio al elenco santo la consagración en la categoría Futsal Premium.
El Santo se consagró campeón del Apertura de Futsal tras vencer 3 a 1 a Jockey, sumando así su título número 13 en primera división masculina.
“Sin ideas, sin creatividad”, así resumió muy enojado un hincha de Jockey tras la final donde los Burreros cayeron ante Don Orione por 3 a 1, resultado que le dio al elenco santo la consagración en la categoría Futsal Premium.
Así, Don Orione suma su estrella número 13 en primera división caballeros entre anuales, aperturas y clausuras.
Por la calidad de los protagonistas, era obvio que la copa se definiría por los detalles. Recordemos que en la fase clasificatoria Club Hípico fue el primero en la tabla y Don Orione, segundo
Los primeros minutos fueron bastante parejos, aunque el santo fue el que se adueñó de la pelota, mientras los Hípicos esperaron el momento de salir de contra y tratar de desarticular a su rival de turno.
Antes de los diez minutos de juego, Lautaro Pellegrina hizo delirar a su parcialidad quebrando el cero a cero.
Después, todo fue bastante parejo como en el principio. Don Orione continuó manejando el balón y Jockey esperando el momento de dar el zarpazo.
Al cuarto de hora de juego, Don Orione tuvo una oportunidad espléndida de sumar otro tanto. En una jugada perfecta entre Juan Sandez e Ignacio Gordillo, este último tuvo un gol cantado, de esos que es más fácil hacerlos que errarlos.
El telón cayó para el primer tiempo y se dio tal cual pensaron muchos asistentes al estadio Salvador Bonanno: el que pestañaba, perdía, y ese fue el caso de Jockey.
Juan Ignacio Moreyra fue protagonista en los primeros minutos de esta etapa. Primero escapó solo por su sector, pero al tirar la pelota se fue apenas desviada.
Minutos más tarde, el mismo jugador, en una jugada clonada a la anterior, esta vez no erró y convirtió el segundo gol para el santo.
Casi al promediar esta fracción y en una jugada con pirueta incluida, Lautaro Pellegrina convirtió el tercer tanto para los dirigidos por Gustavo Hernán Gallardo.
Más tarde, Juan Sandez tuvo el cuarto gol para El santo, pero la esfera se estrelló en el ángulo izquierdo del arquero Martín López.
A tres minutos del final descontó Jockey a través de Gaspar Batiz, y ahí el elenco de Nicolás Rossi como que despertó. Pero esas ganas y la remontada no sirvieron, porque Don Orione tenía controlado todos los aspectos sobre el rectángulo del estadio cubierto Salvador Bonanno, que dicho sea de paso se ha transformado en el mejor escenario de Mendoza, por su flamante iluminación y piso de parqué, para jugar deportes indoor.