20 de diciembre de 2025 - 19:51

Futsal: Ramef y una sana forma de crecer año tras año

La entidad fundada hace siete años, logró el ascenso a la Serie "A" luego de vencer en la final anual a Municipalidad de Luján.

Futsal. Los chicos de Ramef campeones anuales y del Apertura de la FEFUSA.

Futsal. Los chicos de Ramef campeones anuales y del Apertura de la FEFUSA.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El elenco de Ramef venció a Municipalidad de Lujan por 6 a 1 y se consagro campeón anual en Primera Serie B, zona “C”, y ahora jugara el próximo año en la “A”.

Leé además

Juan Cruz Yacopini.

Toyota Gazoo Racing lamentó el accidente de Yacopini y anunció oficialmente que no correrá el Dakar 2026

Por Redacción Deportes
En San José se jugará la final del Clausura entre la Academia y la Fundación. 

Atlético Argentino y FADEP definen el Torneo Clausura en San José

Por Sergio Faria

Es un club de los más jóvenes del sistema de la Fefusa y por eso hablamos con su entrenador: Alejandro Fernandez y su capitán en la primera: Facundo ildarraz..

En la gran final anual, los goles de Ramef fueron convertidos por Jonathan Migoni en dos ocasiones, Mariano Morales, Santiago Barrionuevo, Facundo Ildarraz y Rodrigo Campos

¿Quiénes son los campeones?

El equipo campeón de Ramef esta conformado por Maximiliano Dalessandro, Jonathan Migoni, Thiago Álvarez, Lionel Britos, Federico Mosconi, Juan Fornes, Facundo ildarraz, Antonio Campos, Juan Domínguez, Santiago Barrionuevo, Gabriel Valdes, Juan Álvarez, Kevin Pinna, Joel Chávez y Mariano Morales. EL DT es Alejandro Fernández.

Recordemos que Ramef juega la final anua porque fue campeón del Apertura de Futsal.

Por otra parte, en el torneo de Clausura, Ramef quedó cuarto en la tabla de posiciones general de su zona, que es la C. Sumando 27 puntos.

Luego en cuartos de final del Clausura derrotó a Banco de Mendoza por 6 a 1. En semifinales cayó ante Municipalidad de Lujan por 7’ a 6 Los lujaninos serían a la postre los campeones del clausura después al ganar a Nuestra señora de Lujan por 5 a 2.

Después los municipales como dijimos líneas arriba en la gran final anual se inclinaron ante Ramef por 6 a 1..

"El club se fundo hace siete años, con la idea de fortalecer las divisiones menores, yo llegué al club 2023 donde juego en primera y dirijo en C 20. El club funciona en el Gimnasio 4 de ciudad y servimos como contención de los chicos, para que no estén en la calle. En lo deportivo hemos ido creciendo y obtuvimos varios logros, nueve copas hemos ganado de once finales que hemos disputado", dijo Ildarraz.

Luego añadió: "la idea es tratar de hacer un buen papel en la serie A para poder llegar a la premium en algún momento, estamos felices ya demás en C 20 estamos en la división oro, así que estamos como en un sueño".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estudiantes de La Plata - Platense, por el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata venció a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

Por Redacción Deportes
Emilia Vargas. La triatleta de Mendoza de Regatas  fue distinguida por el Comité Olímpico Argentino, como la mejor en su especialidad.

Mendoza brilló en la Gala Olímpica: Benedetti y Vargas fueron premiadas

Por Sergio Faria
El Cruzado realizó hoy su última práctica y retomará los entrenamientos de cara a la pretemporada el 3 de enero. 

Primera Nacional: Deportivo Maipú suma caras nuevas y empieza a delinear su proyecto 2026

Por Sergio Faria
El británico lo fulminó en el sexto round a Jake Paul con un tremendo cros de derecha, con el que no solo lo noqueó sino que le provocó doble fractura de mandíbula.

Boxeo: Joshua noqueó a Jake Paul y la pelea dejó una lesión que reavivó la polémica

Por Redacción Deportes