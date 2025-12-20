Futsal: Ramef y una sana forma de crecer año tras año

El elenco de Ramef venció a Municipalidad de Lujan por 6 a 1 y se consagro campeón anual en Primera Serie B, zona “C”, y ahora jugara el próximo año en la “A”.

Es un club de los más jóvenes del sistema de la Fefusa y por eso hablamos con su entrenador: Alejandro Fernandez y su capitán en la primera: Facundo ildarraz..

En la gran final anual, los goles de Ramef fueron convertidos por Jonathan Migoni en dos ocasiones, Mariano Morales, Santiago Barrionuevo, Facundo Ildarraz y Rodrigo Campos

El equipo campeón de Ramef esta conformado por Maximiliano Dalessandro, Jonathan Migoni, Thiago Álvarez, Lionel Britos, Federico Mosconi, Juan Fornes, Facundo ildarraz, Antonio Campos, Juan Domínguez, Santiago Barrionuevo, Gabriel Valdes, Juan Álvarez, Kevin Pinna, Joel Chávez y Mariano Morales. EL DT es Alejandro Fernández.

Por otra parte, en el torneo de Clausura, Ramef quedó cuarto en la tabla de posiciones general de su zona, que es la C. Sumando 27 puntos.

Luego en cuartos de final del Clausura derrotó a Banco de Mendoza por 6 a 1. En semifinales cayó ante Municipalidad de Lujan por 7’ a 6 Los lujaninos serían a la postre los campeones del clausura después al ganar a Nuestra señora de Lujan por 5 a 2.

Después los municipales como dijimos líneas arriba en la gran final anual se inclinaron ante Ramef por 6 a 1..

"El club se fundo hace siete años, con la idea de fortalecer las divisiones menores, yo llegué al club 2023 donde juego en primera y dirijo en C 20. El club funciona en el Gimnasio 4 de ciudad y servimos como contención de los chicos, para que no estén en la calle. En lo deportivo hemos ido creciendo y obtuvimos varios logros, nueve copas hemos ganado de once finales que hemos disputado", dijo Ildarraz.

Luego añadió: "la idea es tratar de hacer un buen papel en la serie A para poder llegar a la premium en algún momento, estamos felices ya demás en C 20 estamos en la división oro, así que estamos como en un sueño".