8 de junio de 2026 - 21:29

El torneo de Futsal Premium entra en etapa decisiva

Restan dos fechas para que termine la fase inicial de la competencia masculina de futsal. Clasifican los ocho clubes mejor posicionados a los play offs

Club Alemán, en un partidazo venció a Don Orione. Los Albos dieron un paso más a la clasificación a la próxima etapa del Futsal FSP.

Club Alemán, en un partidazo venció a Don Orione. Los Albos dieron un paso más a la clasificación a la próxima etapa del Futsal FSP.

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Valentín Kark
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La fecha décimo tercera del torneo de futsal denominado FSP se disputó en forma parcial. Esta competencia es liderada por el Jockey Club. El escolta es Don Orione y cierra el podio de arriba Villa Hipódromo.

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El Futsal Premium entra en una etapa de definiciones

Restan dos jornadas para terminar la primera etapa, donde los ocho primeros clubes ubicados jugaran los play offs por el campeonato de Apertura en la división FSP.

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En el cl&aacute;sico barrial, El Tomba, versi&oacute;n Futsal, derrot&oacute; al elenco de Andes Talleres

En el clásico barrial, El Tomba, versión Futsal, derrotó al elenco de Andes Talleres

Resultados

Andes Talleres 1-2 Godoy Cruz

CA Banco Nación 3-2 Independiente Rivadavia

Don Orione 2-3 Club Alemán

UJAM 0-3 Jockey Club

Vistalba 4-1 Municipalidad de San Martín

Villa Hipódromo 4-2 CUC

COP 0-5 Regatas

La próxima jornada

La fecha catorce tendrá estos lances y se disputa el 12 de junio

Mendoza de Regatas vs. CA. Banco Nación

Cementista vs. Círculo Policial

Jockey Club vs. Vistalba

Independiente Rivadavia vs. Villa Hipódromo

M. San Martín vs. Don Bosco

Alemán vs. UJAM

Godoy Cruz vs. Don Orione

CUC vs. Andes Talleres

Las posiciones

1° Jockey, 31 puntos

2° Don Orione, 31

3° Villa Hipódromo 25

4° Club Alemán, 23

5° Cementista, 22

6° Mendoza de Regatas, 21

7° Godoy Cruz, 20

8° Andes Talleres, 19

9° CA. Banco Nación. 18

10° Vistalba, 17

11° Independiente Rivadavia, 14

12° Municipalidad de San Martin, 13

13° CUC, 11

14° Club Alemán, 8

15° UJAM, 7

16° Don Bosco, 7.

Goleadores

Los principales artilleros del FSP son

Nicolás Marcel Díaz, Jockey Club con 11 goles

Gianluca Comandini, Jockey Club, 10

facundo Lucas Torres, Jockey Club, 9

Ignacio Romero, Club Mendoza de Regatas, 8

Tomas Giacobone, CA Banco Nación, 8

Lucas Lemos, Godoy Cruz, 8 tantos

Matías Origaen, Club Mendoza de Regatas, 7

Gustavo Álvarez, Don Bosco, 7

Franco Rosales, Municipalidad de San Martín, 6

Juan Fernández, Godoy Cruz, 6 tantos.

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