El torneo de Futsal Premium entra en etapa decisiva

Restan dos fechas para que termine la fase inicial de la competencia masculina de futsal. Clasifican los ocho clubes mejor posicionados a los play offs

Club Alemán, en un partidazo venció a Don Orione. Los Albos dieron un paso más a la clasificación a la próxima etapa del Futsal FSP.

La fecha décimo tercera del torneo de futsal denominado FSP se disputó en forma parcial. Esta competencia es liderada por el Jockey Club. El escolta es Don Orione y cierra el podio de arriba Villa Hipódromo.

Restan dos jornadas para terminar la primera etapa, donde los ocho primeros clubes ubicados jugaran los play offs por el campeonato de Apertura en la división FSP.

fecha En el clásico barrial, El Tomba, versión Futsal, derrotó al elenco de Andes Talleres FEFUSA