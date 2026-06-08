El torneo de Futsal Premium entra en etapa decisiva

La fecha décimo tercera del torneo de futsal denominado FSP se disputó en forma parcial. Esta competencia es liderada por el Jockey Club. El escolta es Don Orione y cierra el podio de arriba Villa Hipódromo.
Restan dos fechas para que termine la fase inicial de la competencia masculina de futsal. Clasifican los ocho clubes mejor posicionados a los play offs
La fecha décimo tercera del torneo de futsal denominado FSP se disputó en forma parcial. Esta competencia es liderada por el Jockey Club. El escolta es Don Orione y cierra el podio de arriba Villa Hipódromo.
Queda aún pendiente, por jugar el encuentro entre Cementista y Don Bosco.
Restan dos jornadas para terminar la primera etapa, donde los ocho primeros clubes ubicados jugaran los play offs por el campeonato de Apertura en la división FSP.
Andes Talleres 1-2 Godoy Cruz
CA Banco Nación 3-2 Independiente Rivadavia
Don Orione 2-3 Club Alemán
UJAM 0-3 Jockey Club
Vistalba 4-1 Municipalidad de San Martín
Villa Hipódromo 4-2 CUC
COP 0-5 Regatas
La fecha catorce tendrá estos lances y se disputa el 12 de junio
Mendoza de Regatas vs. CA. Banco Nación
Cementista vs. Círculo Policial
Jockey Club vs. Vistalba
Independiente Rivadavia vs. Villa Hipódromo
M. San Martín vs. Don Bosco
Alemán vs. UJAM
Godoy Cruz vs. Don Orione
CUC vs. Andes Talleres
1° Jockey, 31 puntos
2° Don Orione, 31
3° Villa Hipódromo 25
4° Club Alemán, 23
5° Cementista, 22
6° Mendoza de Regatas, 21
7° Godoy Cruz, 20
8° Andes Talleres, 19
9° CA. Banco Nación. 18
10° Vistalba, 17
11° Independiente Rivadavia, 14
12° Municipalidad de San Martin, 13
13° CUC, 11
14° Club Alemán, 8
15° UJAM, 7
16° Don Bosco, 7.
Los principales artilleros del FSP son
Nicolás Marcel Díaz, Jockey Club con 11 goles
Gianluca Comandini, Jockey Club, 10
facundo Lucas Torres, Jockey Club, 9
Ignacio Romero, Club Mendoza de Regatas, 8
Tomas Giacobone, CA Banco Nación, 8
Lucas Lemos, Godoy Cruz, 8 tantos
Matías Origaen, Club Mendoza de Regatas, 7
Gustavo Álvarez, Don Bosco, 7
Franco Rosales, Municipalidad de San Martín, 6
Juan Fernández, Godoy Cruz, 6 tantos.