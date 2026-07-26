Flavio Briatore, descontento con el rendimiento de Alpine en Hungría: "Pronto llegarán novedades"

El asesor ejecutivo de la escuadra de la Fórmula 1 resaltó que tendrán que modificar su trabajo para no perder pisada en la recta final de la temporada.

Flavio Briatore no ocultó su bronca por los resultados y el rendimiento en líneas generales del equipo Alpine durante este fin de semana en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. Lejos de responsabilizar a los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly, concentró la mirada en los monoplazas.

Con la sangre todavía caliente por la floja tarea de los vehículos, el italiano descargó su furia y aseguró que no quedó conforme. "Terminar una carrera sin sumar puntos es decepcionante, sobre todo porque hemos perdido la quinta posición en el Campeonato de Constructores", lamentó.

Además de los problemas de los coches, el otro hecho que marcó la caída de Alpine es el crecimiento de otras escuderías. "El hecho de que Racing Bulls haya vuelto a puntuar con ambos coches nos ha relegado al sexto puesto de la clasificación. Sencillamente, debemos reconocer que ellos han hecho un mejor trabajo en esta fase de la temporada", marcó al respecto Briatore.

Flavio Briatore confía en el futuro de Alpine: "Pronto llegarán novedades y mejoras" Franco Colapinto en el Red Bull Ring de Austria. @alpinef1team Sin embargo, el hombre fuerte del equipo que tiene como pilotos a Franco Colapinto y Pierre Gasly confirmó que en las próximas semanas llegarán mejoras que podrían ayudar a recuperar el tiempo perdido. La ventana de posibilidades es Zaandovort, según había anunciado el piloto argentino en las notas post clasificación. "Sabemos que pronto llegarán novedades y mejoras, y necesitamos dar los grandes pasos adelante de los que somos capaces", opinó Flavio.

El asesor ejecutivo de Alpine decidió mirar con optimismo de cara al futuro, asegurando que pelearán hasta el último día para lograr cosas importantes."No hemos estado a la altura últimamente, pero aún queda media temporada y lo que más importa es dónde terminemos en la última carrera", expresó al respecto.