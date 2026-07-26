Lando Norris se quedó con el Gran Premio de Hungría mientras que Franco Colapinto finalizó 15°

El piloto argentino no pudo con una carrera que se le hizo cuesta arriba y donde Alpine perdió su quinto puesto ante Racing Bulls.

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Hungría, la última competencia antes del receso veraniego. Lando Norris se quedó con la victoria, mientras que Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli completaron el podio, terminando en la segunda y tercera posición respectivamente tras una sanción a Lewis Hamilton.

La carrera comenzó con complicaciones para el piloto argentino en el trazado de Mogyoród. Tras partir desde la decimotercera posición, Colapinto consiguió subir un puesto tras los problemas de Russell, pero luego fue relegado hasta el puesto 14. Aunque logró estabilizar su ritmo y recuperar algunos lugares por los incidentes de sus rivales, la planificación desde el muro de Alpine dinamitó sus posibilidades de sumar puntos antes de la pausa estival.

Una parada en boxes errática y la pérdida del quinto puesto de constructores El punto de quiebre ocurrió entre las vueltas 15 y 16. El equipo decidió llamar a Colapinto a los pits para cambiar neumáticos medios por duros, una ventana de tiempo considerada prematura por el propio piloto. La detención no solo fue temprana, sino también lenta, lo que provocó una airada protesta del pilarense por radio hacia su ingeniero, Stuart Barlow.

Franco Colapinto en el Hungaroring. Con el regreso al asfalto, Colapinto se encontró atrapado en el tráfico intenso y el coche perdió estabilidad, a lo que el argentino reportó dificultades para transitar las curvas del Hungaroring. A pesar de un segundo paso por boxes para montar otro juego de compuestos duros en la vuelta 38, la degradación del caucho y el hecho de que sus competidores finalizaran con neumáticos más rápidos, impidió cualquier intento de remontada significativa.

El triunfo de Norris y el abandono de Piastri en el tramo final Mientras tanto, en la parte delantera, Oscar Piastri lideraba la competencia hasta que un fallo en la caja de cambios lo obligó a abandonar en la vuelta 56. Este incidente activó un Virtual Safety Car y despejó el camino para Lando Norris, quien ya había superado previamente a Andrea Kimi Antonelli en pista. Norris consolidó su primera victoria de la temporada, escoltado por Max Verstappen y Antonelli, beneficiado este último por una sanción de cinco segundos a Lewis Hamilton.