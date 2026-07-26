26 de julio de 2026 - 12:00

Lando Norris se quedó con el Gran Premio de Hungría mientras que Franco Colapinto finalizó 15°

El piloto argentino no pudo con una carrera que se le hizo cuesta arriba y donde Alpine perdió su quinto puesto ante Racing Bulls.

Lando Norris fue el gran ganador del Gran Premio de Hungría.

Lando Norris fue el gran ganador del Gran Premio de Hungría.

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EFE/EPA/Boglarka Bodnar
Por Nicolás Salas

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Hungría, la última competencia antes del receso veraniego. Lando Norris se quedó con la victoria, mientras que Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli completaron el podio, terminando en la segunda y tercera posición respectivamente tras una sanción a Lewis Hamilton.

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La carrera comenzó con complicaciones para el piloto argentino en el trazado de Mogyoród. Tras partir desde la decimotercera posición, Colapinto consiguió subir un puesto tras los problemas de Russell, pero luego fue relegado hasta el puesto 14. Aunque logró estabilizar su ritmo y recuperar algunos lugares por los incidentes de sus rivales, la planificación desde el muro de Alpine dinamitó sus posibilidades de sumar puntos antes de la pausa estival.

Una parada en boxes errática y la pérdida del quinto puesto de constructores

El punto de quiebre ocurrió entre las vueltas 15 y 16. El equipo decidió llamar a Colapinto a los pits para cambiar neumáticos medios por duros, una ventana de tiempo considerada prematura por el propio piloto. La detención no solo fue temprana, sino también lenta, lo que provocó una airada protesta del pilarense por radio hacia su ingeniero, Stuart Barlow.

Franco Colapinto en el Hungaroring.

Franco Colapinto en el Hungaroring.

Con el regreso al asfalto, Colapinto se encontró atrapado en el tráfico intenso y el coche perdió estabilidad, a lo que el argentino reportó dificultades para transitar las curvas del Hungaroring. A pesar de un segundo paso por boxes para montar otro juego de compuestos duros en la vuelta 38, la degradación del caucho y el hecho de que sus competidores finalizaran con neumáticos más rápidos, impidió cualquier intento de remontada significativa.

El triunfo de Norris y el abandono de Piastri en el tramo final

Mientras tanto, en la parte delantera, Oscar Piastri lideraba la competencia hasta que un fallo en la caja de cambios lo obligó a abandonar en la vuelta 56. Este incidente activó un Virtual Safety Car y despejó el camino para Lando Norris, quien ya había superado previamente a Andrea Kimi Antonelli en pista. Norris consolidó su primera victoria de la temporada, escoltado por Max Verstappen y Antonelli, beneficiado este último por una sanción de cinco segundos a Lewis Hamilton.

En los giros finales, Colapinto no pudo contener el avance de los Aston Martin. Fernando Alonso lo superó en la recta principal utilizando neumáticos blandos, relegándolo definitivamente al decimoquinto lugar. Esta posición, sumada al noveno puesto de Arvid Lindblad con Racing Bulls, provocó que Alpine descendiera al sexto lugar en el Campeonato de Constructores. La frustración técnica se extendió a Pierre Gasly, quien finalizó duodécimo tras sufrir limitaciones de ritmo similares a las del piloto argentino.

Lando Norris volvió a la victoria en la recuperación de McLaren.

Lando Norris volvió a la victoria en la recuperación de McLaren.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La Fórmula 1 se tomará un receso de un mes, en lo que serán las vacaciones de verano europeas y el piloto argentino regresará a las pistas el fin de semana del 21 al 23 de agosto. La carrera principal se llevará a cabo el domingo 23 de agosto a las 10 horas de Argentina, en el Circuito de Zandvoort, en el marco del Gran Premio de Países Bajos.

Así quedaron las posiciones en el Gran Premio de Hungría

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍAS PUNTOS
1 Lando Norris McLaren 25 PUNTOS
2 Max Verstappen Red Bull 18 PUNTOS
3 Kimi Antonelli Mercedes 15 PUNTOS
4 Charles Leclerc Ferrari 12 PUNTOS
5 Lewis Hamilton Ferrari 10 PUNTOS
6 Isack Hadjar Red Bull 8 PUNTOS
7 George Russell

Mercedes

 6 PUNTOS
8 Liam Lawson Racing Bulls 4 PUNTOS
9 Nico Hulkenberg Audi 2 PUNTOS
10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 PUNTO
11 Gabriel Bortoleto Audi 0 PUNTOS
12 Pierre Gasly Alpine 0 PUNTOS
13 Lance Stroll Aston Martin 0 PUNTOS
14 Fernando Alonso Aston Martin 0 PUNTOS
15 Franco Colapinto Alpine 0 PUNTOS
16 Esteban Ocon Haas 0 PUNTOS
17 Alex Albon Williams 0 PUNTOS
18 Carlos Sainz Williams 0 PUNTOS
19 Oliver Bearman Haas 0 PUNTOS
20 Oscar Piastri McLaren DNF
21 Sergio Pérez Cadillac DNF
22 Valtteri Bottas Cadillac DNF
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