Alpine dejó de ser "el mejor del resto": así quedó el Campeonato de la Fórmula 1 antes del receso

La victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 significó el resurgimiento de McLaren tras una mitad de año con bastantes problemas y también preocupación en Mercedes , que ve un nuevo competidor en su lucha por los títulos de pilotos y de constructores.

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Por otro lado, también hubo modificaciones en el Campeonato de Constructores, con Racing Bulls arrebatándole el 5° lugar a Alpine, que deberá traer si o si mejoras tras el receso de verano, porque tanto Audi como Aston Martin presentaron mejoras en las últimas carreras y podrían relegar aún más a la escudería de Franco Colapinto.