26 de julio de 2026 - 12:26

Alpine dejó de ser "el mejor del resto": así quedó el Campeonato de la Fórmula 1 antes del receso

Racing Bulls le arrebató el 5° puesto a Alpine, mientras que McLaren resurgió y promete pelear el campeonato a los Mercedes.

El Alpine de Franco Colapinto en el GP de Hungría

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EFE/EPA/Zsolt Czegledi
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Por otro lado, también hubo modificaciones en el Campeonato de Constructores, con Racing Bulls arrebatándole el 5° lugar a Alpine, que deberá traer si o si mejoras tras el receso de verano, porque tanto Audi como Aston Martin presentaron mejoras en las últimas carreras y podrían relegar aún más a la escudería de Franco Colapinto.

Lando Norris volvió a la victoria en la recuperación de McLaren.

Lando Norris volvió a la victoria en la recuperación de McLaren.

Así quedó el Campeonato de Pilotos tras Hungría

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍAS PUNTOS
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 219 PUNTOS
2 Lewis Hamilton Ferrari 169 PUNTOS
3 George Russell Mercedes 160 PUNTOS
4 Charles Leclerc Ferrari 138 PUNTOS
5 Lando Norris McLaren 128 PUNTOS
6 Max Verstappen Red Bull 109 PUNTOS
7 Oscar Piastri McLaren 92 PUNTOS
8 Isack Hadjar Red Bull 68 PUNTOS
9 Liam Lawson Racing Bulls 43 PUNTOS
10 Pierre Gasly Alpine 42 PUNTOS
11 Arvid Lindblad Racing Bulls 23 PUNTOS
12 Franco Colapinto Alpine 19 PUNTOS
13 Oliver Bearman Haas 18 PUNTOS
14 Gabriel Bortoleto Audi 10 PUNTOS
15 Carlos Sainz Williams 6 PUNTOS
16 Alex Albon Williams 5 PUNTOS
17 Esteban Ocon Haas 3 PUNTOS
18 Nico Hulkenberg Audi 2 PUNTOS
19 Fernando Alonso Aston Martin 1 PUNTO
20 Sergio Pérez Cadillac 0 PUNTOS
21 Lance Stroll Aston Martin

0 PUNTOS
22 Valtteri Bottas Cadillac 0 PUNTOS

Así quedó el Campeonato de Constructores

POSICIONES ESCUDERÍAS PUNTOS
1 Mercedes 379 PUNTOS
2 Ferrari 307 PUNTOS
3 McLaren 220 PUNTOS
4 Red Bull 177 PUNTOS
5 Racing Bulls 66 PUNTOS
6 Alpine 61 PUNTOS
7 Haas 21 PUNTOS
8 Audi 12 PUNTOS
9 Williams 11 PUNTOS
10 Aston Martin 1 PUNTO
11 Cadillac 0 PUNTOS
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