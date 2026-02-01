Argentina no pudo quedarse con la Copa América de Futsal y cayó ante Brasil

Tenis: Lorenzo Musetti anunció que será baja para el Argentina Open por una lesión

En un partido muy disputado, la Albiceleste no pudo alzar la copa y la ilusión del pueblo argentino se desvaneció en los minutos finales. A la espera de una nueva edición, el certamen disputado en tierras guaraníes v olvió a quedar en manos del conjunto verdeamarelo.

Brasil golpeó de entrada. A los 9 minutos, João Victor sacó un potente remate que abrió el marcador para la Canarinha. A partir de allí, Argentina intentó reaccionar y tuvo oportunidades claras, como un gran giro de Matías Rosa que obligó a Matheus a una atajada clave, celebrada casi como un gol por el arquero brasileño. Pese a los intentos albicelestes, el primer tiempo se cerró con ventaja mínima para Brasil.

En el complemento, Matheus volvió a ser determinante, respondiendo cada vez que Argentina se acercó. Un disparo de Arrieta a los 11 minutos fue una de las situaciones más peligrosas, pero nuevamente el arquero sostuvo a su equipo.

El tramo fi nal fue vibrante. A falta de tres minutos, tras una larga posesión argentina, Matías Rosa apareció para definir por abajo y poner el empate que ilusionó a todos. Apenas un minuto después, la Albiceleste estuvo a punto de darlo vuelta, pero Matheus volvió a lucirse en un mano a mano ante Claudino, sacando la pelota con el pecho.

#CAFutsal | En un partido vibrante, trabajado, con virtudes de ambas selecciones, #Brasil venció 2-1 a #Argentina y festeja un nuevo título sudamericano. #Argentina 1 - 2 #Brasil Goles de Matías Rosa (ARG); Joao Victor y Dyego Zuffo (BRA) pic.twitter.com/9GqMwkYlc6

Cuando parecía que el partido se encaminaba al alargue, Brasil encontró una vida más. A un minuto del cierre, el capitán Dyego controló una pelota larga, sacó el remate y el rebote terminó descolocando a Acosta para sellar el 2-1 definitivo.

La Copa América tiene un solo dueño

La selección brasileña es la gran dominadora del certamen, con doce títulos conquistados desde 1992, mientras que Argentina solo logró alzar el trofeo en tres oportunidades. El resto de las selecciones sudamericanas aún no ha conseguido consagrarse, lo que refleja la dificultad que implica ganar la Copa América de Futsal.

La próxima edición comienza a tomar forma y podría disputarse en 2028. Aún restan definirse la sede y la fecha, pero se espera un torneo de alto nivel, con una nueva campeona que intentará, una vez más, quedarse con el máximo trofeo continental.