1 de febrero de 2026 - 20:12

Argentina no pudo quedarse con la Copa América de Futsal y cayó ante Brasil

La Selección Argentina no pudo con Brasil en una final vibrante y se quedó a un paso del título, tras un desenlace agónico.

La Selección Argentina perdió la chance de sumar el cuarto título.

La Selección Argentina perdió la chance de sumar el cuarto título.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Tenis. Lorenzo Musetti no será parte del Abierto de Argentina

Tenis: Lorenzo Musetti anunció que será baja para el Argentina Open por una lesión

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Martiniano Arrieta lucha una guinda con un contrincante español

Rugby: Argentina modalidad seven terminó penúltimo

Por Gonzalo Tapia

En un partido muy disputado, la Albiceleste no pudo alzar la copa y la ilusión del pueblo argentino se desvaneció en los minutos finales. A la espera de una nueva edición, el certamen disputado en tierras guaraníes volvió a quedar en manos del conjunto verdeamarelo.

image

La historia se repite, Brasil campeón

Brasil golpeó de entrada. A los 9 minutos, João Victor sacó un potente remate que abrió el marcador para la Canarinha. A partir de allí, Argentina intentó reaccionar y tuvo oportunidades claras, como un gran giro de Matías Rosa que obligó a Matheus a una atajada clave, celebrada casi como un gol por el arquero brasileño. Pese a los intentos albicelestes, el primer tiempo se cerró con ventaja mínima para Brasil.

En el complemento, Matheus volvió a ser determinante, respondiendo cada vez que Argentina se acercó. Un disparo de Arrieta a los 11 minutos fue una de las situaciones más peligrosas, pero nuevamente el arquero sostuvo a su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Guille263/status/2018076254352638163&partner=&hide_thread=false

El tramo final fue vibrante. A falta de tres minutos, tras una larga posesión argentina, Matías Rosa apareció para definir por abajo y poner el empate que ilusionó a todos. Apenas un minuto después, la Albiceleste estuvo a punto de darlo vuelta, pero Matheus volvió a lucirse en un mano a mano ante Claudino, sacando la pelota con el pecho.

Cuando parecía que el partido se encaminaba al alargue, Brasil encontró una vida más. A un minuto del cierre, el capitán Dyego controló una pelota larga, sacó el remate y el rebote terminó descolocando a Acosta para sellar el 2-1 definitivo.

La Copa América tiene un solo dueño

La selección brasileña es la gran dominadora del certamen, con doce títulos conquistados desde 1992, mientras que Argentina solo logró alzar el trofeo en tres oportunidades. El resto de las selecciones sudamericanas aún no ha conseguido consagrarse, lo que refleja la dificultad que implica ganar la Copa América de Futsal.

La próxima edición comienza a tomar forma y podría disputarse en 2028. Aún restan definirse la sede y la fecha, pero se espera un torneo de alto nivel, con una nueva campeona que intentará, una vez más, quedarse con el máximo trofeo continental.

image
La Verdeamarela, ya conquist&oacute; la Copa Am&eacute;rica en 12 oportunidades.

La Verdeamarela, ya conquistó la Copa América en 12 oportunidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno espera al FMI con la mira puesta en reservas y rollover de deuda.

Febrero bajo la lupa del FMI: vencimientos, reservas y el desafío del programa económico

Por Galo Gomez Frangella / NA
La cantidad de presos en Argentina alcanzó un récord histórico.

Argentina alcanzan la tasa más alta de presos de su historia: el dato de Mendoza que sorprende

Por Redacción Sociedad
Esta estrella musical interpreta a Wally en la película nominada a los Óscar, Marty Supreme.

De Hollywood al Lollapalooza: el actor de Marty Supreme que llegará a la Argentina como headliner en 2026

Por Redacción Espectáculos
Julio Argentino Roca, Néstor Kircher y Javier Milei.

El país asombroso donde nada se olvida y nada se aprende

Por Carlos Salvador La Rosa