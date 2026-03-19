La OMS advirtió que la salida de Argentina del organismo la hará "menos segura".

La decisión del Gobierno de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó la reacción del director general de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus , quien calificó la medida como una "pérdida" tanto para el país como para la comunidad internacional, advirtiendo sobre las consecuencias en la prevención de crisis sanitarias.

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"Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura", afirmó el directivo etíope durante una conferencia de prensa.

Sobre si la retirada de Argentina también supone su salida de la Organización Panamericana de la Salud ( OPS ) , la rama regional de la OMS que goza de cierta autonomía, respondió: "Si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS".

"Hemos estado trabajando a través de la OPS y la mayoría de las cosas que hacemos, de hecho, se realizan a través de ellos, con los que estamos alineados en muchos temas", detalló e indicó que ahora la membresía argentina en ambas organizaciones está bajo análisis .

La salida de Argentina no es una sorpresa. El presidente Javier Milei ya había anticipado esta postura en febrero de 2025, citando "profundas diferencias" en la gestión de la pandemia de Covid-19 . Con esta decisión, Argentina se alinea con la estrategia de Estados Unidos , que bajo la administración de Donald Trump también abandonó el organismo a principios de este año.

El canciller Pablo Quirno ratificó la medida a través de sus redes sociales, donde explicó: "La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2033867687495975079&partner=&hide_thread=false Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.



La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026

A su vez, sumó que el país "continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias".

¿Es una salida definitiva?

Pese al anuncio de la Cancillería argentina, desde la sede de la ONU en Ginebra consideran que la retirada aún no es oficial. Según la normativa interna de la agencia, el pedido deberá ser debatido y posiblemente votado en la Asamblea General de miembros que se celebrará en mayo próximo.