17 de marzo de 2026 - 09:10

Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud: qué implica

Se da luego de una serie de desacuerdos en torno a políticas sanitarias, especialmente aquellas vinculadas a la gestión de la pandemia de Covid-19 y la regulación de medicamentos.

Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud: qué implica

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EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la OMS, al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

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La decisión había sido comunicada el 17 de marzo de 2025 mediante una nota dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS. Según lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se hace efectivo un año después de esa notificación.

A pesar de la salida, el país continuará formando parte de la Organización Panamericana de la Salud, el organismo regional vinculado al sistema sanitario internacional.

La desvinculación implica que Argentina dejará de participar en programas, fondos y foros técnicos coordinados por la OMS, el principal organismo global encargado de la coordinación de políticas de salud pública.

Fundada en 1948 y con sede en Ginebra, la OMS reúne a 194 países y tiene como misión promover la salud, prevenir enfermedades y coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias a nivel mundial.

Los motivos del Gobierno para dejar la OMS

La decisión del gobierno de Javier Milei se enmarca en una serie de desacuerdos con la OMS en torno a políticas sanitarias, especialmente aquellas vinculadas a la gestión de la pandemia de Covid-19 y la regulación de medicamentos.

Desde el Ejecutivo ya habían anticipado que buscarán reforzar mecanismos propios de vigilancia epidemiológica y avanzar en acuerdos bilaterales en materia de salud.

En esa línea, el vocero presidencial Manuel Adorni había sostenido tiempo atrás: “Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”.

El movimiento se alinea con decisiones similares impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, en un contexto de creciente cuestionamiento a organismos multilaterales por parte de algunos gobiernos.

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