1 de mayo de 2026 - 22:00

Los gremios duros se reunieron y apuntaron contra la CGT: "Dejémonos de marchitas de mier..."

Tras ausentarse a la movilización del jueves, el Frente de Sindicatos Unidos criticó la conducción de la CGT y amenazaron con "escalar la conflictividad" con el Gobierno.

Los geremios duros se reunieron y apuntaron contra la CGT: Dejémosnos de marchitas de mier...

Los geremios duros se reunieron y apuntaron contra la CGT: "Dejémosnos de marchitas de mier..."

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Los sindicalistas “duros” distanciados de la cúpula de la CGT realizaron este viernes su propio plenario, tras ausentarse de la marcha en Plaza de Mayo el pasado jueves. En la reunión, reclamaron a la central obrera que endurezca su postura y cuestionaron duramente al gobierno de Javier Milei.

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El encuentro se realizó en un camping de la UOM en Pilar, donde el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) volvió a desafiar a la conducción de la CGT. Allí estuvieron los referentes del espacio, Abel Furlán (UOM), Daniel Yofra (Aceiteros) y Rodolfo Aguiar (ATE), además de la nueva incorporación: Omar Maturano (La Fraternidad), según constató la Agencia Noticias Argentinas.

Omar Maturano (La Fraternidad)
Omar Maturano (La Fraternidad)

Omar Maturano (La Fraternidad)

“Hay que profundizar el plan de lucha y dejémonos de marchitas de mierda”, disparó Maturano en clara referencia a la movilización del día anterior en Plaza de Mayo, en un discurso virulento contra el Gobierno y contra la cúpula cegetista.

Crítica al Gobierno y amenaza de paros

El titular del gremio de maquinistas de trenes también apuntó contra la gestión libertaria por la apertura de importaciones, al quejarse de “la mierda de China que nos traen y nos hacen perder los puestos de trabajo”.

Además, sostuvo que “el modelo sindical argentino es el mejor del mundo desde 1945” y le pegó a la cúpula de la CGT al criticar “la mesa chica que dirigen dos o tres vivos”

Daniel Yofra (Aceiteros)
Daniel Yofra (Aceiteros)

Daniel Yofra (Aceiteros)

“No hay oposicion política y mientras hacen mierda nuestra patria. Nos traiciona el PJ, nos traicionan los gobernadores cuando votaron la Ley Bases. Dónde carajo vamos a ir nosotros, a que frente”, criticó Maturano.

Por su lado, Yofra exigió “salir a luchar contra el Gobierno y la burocracia sindical que nos quiera venir a frenar” y volvió a proponer “un paro por tiempo indeterminado”.

Luego habló Aguiar, quien dijo que “el ajuste nos impacta a todos por igual” y se quejó de que “no podemos permitir que nos digan en la cara que bajó la pobreza”. En la misma línea, exclamó: “Hoy empieza la ofensiva del movimiento obrero”.

Abel Furlán (UOM)
Abel Furlán (UOM)

Abel Furlán (UOM)

Asimismo, criticó la marcha de la CGT de la jornada anterior al decir que “fueron a pasear a las inmedicaciones de la Casa Rosada” y cerró: “Vamos a hacer que escale la conflictividad para que nos devuelvan todo aquello que nos quitaron”.

El cierre estuvo a cargo de Furlán, quien destacó el "Programa de los trabajadores para recuperar la Patria", el cual se debatió y aprobó durante la jornada, antes de los discursos.

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