22 de abril de 2026 - 12:55

Paritarias 2026: los 3 gremios que ganaron a la inflación y lograron aumento de sueldo

Un informe oficial revela que solo tres gremios lograron superar la inflación en el último año, mientras la mayoría de las paritarias perdió poder adquisitivo.

Solo tres gremios lograron aumentos salariales por encima de la inflación en el último año.

Solo tres gremios lograron aumentos salariales por encima de la inflación en el último año.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las paritarias en Argentina dejaron un resultado dispar en el último año, la mayoría de los gremios no logró seguirle el ritmo a la inflación y perdió poder adquisitivo. Sin embargo, un grupo reducido consiguió revertir esa tendencia y cerrar acuerdos con aumento de sueldo por encima de los precios.

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Los datos oficiales muestran que apenas tres sectores ganaron a la inflación, mientras que el resto quedó rezagado, con caídas que en algunos casos superaron el 10%. Este escenario evidencia una fuerte desigualdad en la negociación salarial.

Qué gremios ganaron a la inflación en paritarias y cuáles lograron aumento de sueldo

El informe de la Secretaría de Trabajo confirma que existe una fuerte dispersión entre sectores. Según el organismo, hubo una “marcada heterogeneidad sectorial” en los resultados de las paritarias del último año.

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La mayor&iacute;a de las paritarias cerr&oacute; con p&eacute;rdidas reales de poder adquisitivo.

La mayoría de las paritarias cerró con pérdidas reales de poder adquisitivo.

En ese contexto, solo tres gremios lograron resultados positivos en términos reales. Los Aceiteros encabezaron el ranking con un incremento del 12,7% por encima de la inflación, seguidos por Encargados de Edificio con un 5,6% y el Transporte automotor (Camioneros) con un 3,8%.

Desde la consultora C-P explicaron las diferencias en los acuerdos salariales: “Ese contraste consolidó niveles muy bajos de poder adquisitivo para Comercio”, al analizar uno de los convenios más grandes del país. Además, señalaron que sectores como Camioneros pudieron amortiguar la caída gracias a sumas fijas mejor distribuidas.

En contrapartida, el informe oficial advirtió que varios sectores sufrieron fuertes retrocesos. Construcción registró una caída del 12,4%, mientras que Textiles retrocedió 12,3%. También se destacaron las bajas en Indumentaria y Gastronómicos, ambos con -9,5%, consolidando el grupo de gremios más afectados.

Por qué las paritarias dejaron ganadores y perdedores en Argentina

El principal factor que explica las diferencias fue el diseño de las negociaciones salariales. Las sumas fijas acordadas entre sindicatos y empresas tuvieron distinto impacto según el nivel salarial de cada actividad.

Los sectores que lograron mejores resultados fueron aquellos que pactaron incrementos proporcionales más altos o sumas fijas con mayor peso en el ingreso total. En cambio, los gremios que cerraron acuerdos con subas por debajo de la inflación o montos fijos bajos quedaron expuestos a una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

Además, los datos de la Secretaría de Trabajo muestran que los salarios negociados en paritarias cayeron más que el promedio general del sistema. Esto profundizó la brecha entre trabajadores formales, generando una “fractura” dentro del mercado laboral.

En este escenario, las paritarias no solo reflejan la evolución de los salarios, sino también el poder de negociación de cada gremio. El resultado es un mapa desigual, donde pocos sectores lograron ganarle a la inflación y la mayoría sigue perdiendo terreno.

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