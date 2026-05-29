Paritarias: el Gobierno confirmó la fecha de cuándo volverá a negociar con los gremios

El gobierno de Alfredo Cornejo reabrirá el próximo 5 de junio las negociaciones paritarias con los gremios estatales , en el marco de la cláusula de compromiso acordada durante las reuniones salariales realizadas en marzo. El primer encuentro será con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) .

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Según confirmaron desde el Ejecutivo provincial, las reuniones comenzarán con el SUTE, mientras que el cronograma para el resto de los sectores de la Administración Pública será comunicado en los próximos días. De esta manera marcará el reinicio formal de la ronda de discusiones para la segunda parte del año.

La reapertura de las negociaciones se da en un contexto marcado por el reclamo sindical por la evolución de la inflación durante los primeros meses de 2026. La propuesta salarial aceptada por 16 sectores estatales contempló aumentos del 7% en marzo y del 3% en mayo , ambos no acumulativos y calculados sobre la base salarial de diciembre de 2025.

Sin embargo, distintos sectores sindicales sostienen que la suba de precios ya superó los incrementos acordados para el primer semestre y anticipan que llegarán a la mesa paritaria con pedidos de recomposición salarial.

Fuentes gremiales consultadas por este medio señalaron que uno de los principales cuestionamientos apunta no sólo al porcentaje otorgado sino también a la metodología utilizada para calcular los aumentos , debido a que fueron liquidados sobre una base fija correspondiente a fines del año pasado.

La convocatoria también reabre una discusión que comenzó a instalarse en las últimas semanas entre referentes sindicales: la necesidad de revisar el esquema de acuerdos semestrales en un contexto inflacionario todavía inestable.

Aunque el Gobierno provincial aún no adelantó cuál será la propuesta para la segunda mitad del año, en ámbitos sindicales esperan que la discusión incluya mecanismos de actualización que permitan evitar nuevos desfasajes entre salarios e inflación.

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), su secretario general, Gustavo Correa, aseguró a Los Andes que el principal planteo del sector será recuperar el poder adquisitivo perdido durante el primer semestre.

“Nosotros generalmente lo que planteamos sobre los porcentajes de aumento es recuperar lo perdido. Claramente en este semestre vamos a estar entre los cinco y seis puntos por lo menos”, sostuvo.

SUTE-PLENARIO PROVINCIAL-GUSTAVO CORREA El secretario general del SUTE, Gustavo Correa, encabezó el plenario provincial en Luján. Prensa SUTE

El dirigente sindical también vinculó la situación salarial con el contexto económico nacional y cuestionó la caída de la recaudación.

“El gobierno festeja la política económica del gobierno nacional. Lo hemos escuchado al gobernador estar en un todo de acuerdo sobre cuál es la construcción de la política económica a nivel nacional, lo que pasa es que ahora empiezan estas contradicciones”, afirmó.

En la misma línea, Correa consideró que el deterioro del consumo impacta directamente en las cuentas provinciales. “Tienen problema de recaudación porque la gente no tiene plata para consumir”, señaló.

Además, advirtió que las próximas negociaciones podrían desarrollarse en un escenario de mayor conflictividad. “Como empieza a haber una situación que se viene agotando en términos de recursos, eso hace que las negociaciones sean cada vez más conflictivas”, indicó.

Desde el gremio docente también plantearon la necesidad de revisar la modalidad de acuerdos salariales semestrales y avanzar hacia discusiones más cortas. “Capaz que lo que tenemos que empezar a discutir de nuevo es esto de trimestralizar la discusión”, expresó Correa.

Roberto Macho-ATE

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, sostuvo que la reapertura de las paritarias responde al deterioro de los salarios estatales y al creciente malestar de los trabajadores públicos.

“La necesidad del gobierno de adelantar paritaria es porque sabe que la inflación sigue subiendo, los salarios están más bajos y hay una pérdida del poder adquisitivo que lleva una pérdida del consumo que es terrorífica”, afirmó.

Macho también cuestionó el funcionamiento de las mesas técnicas y acusó al Ejecutivo de incumplir compromisos asumidos en negociaciones anteriores. “Es uno de los gobiernos más incumplidores que hemos tenido en estos últimos años”, señaló.

En cuanto al reclamo salarial, desde ATE adelantaron que buscarán una recomposición de fondo para el segundo semestre. “La expectativa es llegar a un 40% de aumento salarial”, sostuvo el dirigente sindical, quien además reclamó avances en cambios de régimen para licenciados en enfermería, pases a planta y concursos dentro del Estado provincial.