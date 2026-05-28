Milei le puso un freno al FMI y se negaría a modificar impuesto a las Ganancias y Monotributo

El Gobierno descartó avanzar con cambios en el impuesto a las Ganancias y en el Monotributo , pese a las “exigencias” que realizó el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) en su último informe. En la Casa Rosada remarcaron que “las escalas y el esquema actual continuarán sin modificaciones” .

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A pesar de la buena relación que mantienen desde el inicio de la gestión libertaria, afirma que el presidente “Javier Milei no subirá impuestos” por más que se lo pida el fondo. “Nos dedicamos a bajarlos” , afirmó una fuente cercana de la administración nacional a Infobae.

Argentina también rechazó alterar el sistema de declaraciones juradas y defendió la actividad actual del régimen simplificado. Incluso señalaron que hoy “muchos contribuyentes prefieren no seguir facturando” cuando alcanzan el límite “para evitar pasar al régimen general” y afrontar mayores cargas impositivas.

La sugerencia del FMI fue incluida en el informe del “Artículo IV”, publicado tras la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina. Allí, el organismo planteó una serie de medidas orientadas a ampliar la base de recaudación , simplificar el sistema impositivo y avanzar hacia una reforma tributaria .

Según aclararon, ese esquema es “complejo, distorsivo e inestable” . Sobre el Monotributo consideraron que, a pesar de ayudar a la formalización, hoy el régimen simplificado genera una carga impositiva “mucho menor” que la del régimen general.

Eso termina “frenando el crecimiento” de empresas y contribuyentes que buscan evitar un salto mayor en la carga tributaria, aseguraron en el documento.

El organismo propuso reducir los efectos de los umbrales entre categorías, un “alineamiento” gradual de las cuotas y contribuciones sociales del Monotributo, además de incorporar herramientas tecnológicas para simplificar la administración del impuesto.

También sostuvo que la recaudación de Ganancias sigue por debajo de los niveles promedio de la región y de los países de la OCDE.

Respuesta del Gobierno: “Ya saben cuál es nuestra postura”

Sin embargo, cerca de Milei fueron contundentes al rechazar cualquier posibilidad de subir impuestos. “No está en la ideología del presidente hacerlo, al contrario, nos dedicamos a bajarlos”, sostuvieron. “Los mecanismos de transparencia están funcionando perfectamente”, agregaron.

Dentro del oficialismo explicaron además que estas observaciones del FMI no son nuevas y recordaron que ya habían sido planteadas en otras oportunidades. Según indicaron, el equipo económico ya dejó en claro ante el staff técnico del organismo cuál es la postura del Gobierno sobre estos temas.

Respecto al Monotributo, la gestión libertaria defendió especialmente el límite de facturación vigente para las categorías más altas. “Hoy el techo ronda los ocho millones de pesos mensuales y creemos que es una buena cifra”, señalaron desde el entorno oficial.

Categorías actuales del Monotributo