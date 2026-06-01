Paritarias y aumento en junio: qué trabajadores cobran subas salariales este mes

Mientras el Gobierno avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) , distintos gremios cerraron nuevas paritarias que tendrán impacto directo en los salarios que se cobran durante junio . Los acuerdos incluyen aumentos escalonados, sumas no remunerativas y revisiones previstas para los próximos meses.

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Estatales, empleados de Comercio, camioneros, bancarios y trabajadores de la construcción forman parte de los sectores que recibirán actualizaciones salariales. En varios casos, los incrementos también contemplan bonos extraordinarios y cláusulas de revisión atadas a la inflación.

Los empleados de la Administración Pública Nacional mantienen un esquema de aumentos escalonados desde el inicio de 2026. Durante mayo quedó pendiente un incremento del 1,5% más un bono de $40.000. En la provincia de Buenos Aires, además, continúan las cuotas acordadas para estatales, docentes, judiciales y trabajadores de la salud.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó subas del 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio para los trabajadores mercantiles comprendidos en el convenio 130/75. Además, seguirán las sumas no remunerativas que alcanzan un total de $120.000 mensuales.

Construcción

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró un ajuste paritario acumulativo del 6,1% para el período junio-agosto, además de sumas no remunerativas que van de $50.000 a $70.000 según la categoría. Las partes volverán a reunirse el 20 de julio para revisar la evolución de los salarios.

Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios consiguió un incremento del 10,1% para el tramo marzo-agosto 2026. Las subas pendientes incluyen un 1,6% en junio y otro 1,5% tanto en julio como en agosto.

Murió un camionero tras ser mordido por una yarará en Cipolletti Algunos gremios ya anticiparon nuevas revisiones para ajustar salarios frente a la inflación. Imagen ilustrativa / AI

Bancarios

La Asociación Bancaria mantuvo el esquema de actualización salarial atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Con la inflación de mayo ubicada en 2,6%, el salario inicial del sector alcanzará los $2.319.195,20. El gremio que conduce Sergio Palazzo también confirmó la actualización del bono por el Día del Bancario.

Trabajadores vitivinícolas

Daniel Romero, secretario de Prensa de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA), explicó: “De acuerdo con lo establecido en el acta paritaria, para el sector bodegas se definió un incremento del 4,5% bimestral para los períodos marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto. En tanto, para el sector viñas, se acordó un aumento del 3,5% bimestral en los mismos tramos”.

Recibidores de granos

Desde la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) señalaron: “En las tres ramas del gremio se consiguió un aumento salarial superior al 18% que será percibido en 3 tramos de octubre a junio, siendo el primer tramo el retroactivo octubre-noviembre”.

Paritarias 2026: qué sectores seguirán negociando aumentos

Varios gremios ya anticiparon nuevas reuniones para revisar salarios frente a la inflación y definir futuras actualizaciones. Entre ellos aparecen UOCRA, URGARA y distintos sindicatos del sector privado que buscan sostener el poder adquisitivo durante el segundo semestre.

Además, sectores como estaciones de servicio, gastronómicos, seguridad privada y trabajadores del plástico todavía tienen tramos de aumento pendientes para julio y agosto. En muchos casos, las sumas no remunerativas acordadas pasarán a incorporarse al salario básico en los próximos meses, lo que también modificará el cálculo de adicionales y aguinaldo.