Paritarias y aumento en junio: qué trabajadores cobran subas salariales este mes

Mientras el Gobierno avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), distintos gremios cerraron nuevas paritarias que tendrán impacto directo en los salarios que se cobran durante junio. Los acuerdos incluyen aumentos escalonados, sumas no remunerativas y revisiones previstas para los próximos meses.
Estatales, empleados de Comercio, camioneros, bancarios y trabajadores de la construcción forman parte de los sectores que recibirán actualizaciones salariales. En varios casos, los incrementos también contemplan bonos extraordinarios y cláusulas de revisión atadas a la inflación.
Qué gremios cobran aumento en junio y cómo quedaron las paritarias
Los empleados de la Administración Pública Nacional mantienen un esquema de aumentos escalonados desde el inicio de 2026. Durante mayo quedó pendiente un incremento del 1,5% más un bono de $40.000. En la provincia de Buenos Aires, además, continúan las cuotas acordadas para estatales, docentes, judiciales y trabajadores de la salud.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó subas del 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio para los trabajadores mercantiles comprendidos en el convenio 130/75. Además, seguirán las sumas no remunerativas que alcanzan un total de $120.000 mensuales.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró un ajuste paritario acumulativo del 6,1% para el período junio-agosto, además de sumas no remunerativas que van de $50.000 a $70.000 según la categoría. Las partes volverán a reunirse el 20 de julio para revisar la evolución de los salarios.
La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios consiguió un incremento del 10,1% para el tramo marzo-agosto 2026. Las subas pendientes incluyen un 1,6% en junio y otro 1,5% tanto en julio como en agosto.
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Algunos gremios ya anticiparon nuevas revisiones para ajustar salarios frente a la inflación.
Imagen ilustrativa / AI
La Asociación Bancaria mantuvo el esquema de actualización salarial atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Con la inflación de mayo ubicada en 2,6%, el salario inicial del sector alcanzará los $2.319.195,20. El gremio que conduce Sergio Palazzo también confirmó la actualización del bono por el Día del Bancario.
- Trabajadores vitivinícolas
Daniel Romero, secretario de Prensa de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA), explicó: “De acuerdo con lo establecido en el acta paritaria, para el sector bodegas se definió un incremento del 4,5% bimestral para los períodos marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto. En tanto, para el sector viñas, se acordó un aumento del 3,5% bimestral en los mismos tramos”.
Desde la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) señalaron: “En las tres ramas del gremio se consiguió un aumento salarial superior al 18% que será percibido en 3 tramos de octubre a junio, siendo el primer tramo el retroactivo octubre-noviembre”.
Paritarias 2026: qué sectores seguirán negociando aumentos
Varios gremios ya anticiparon nuevas reuniones para revisar salarios frente a la inflación y definir futuras actualizaciones. Entre ellos aparecen UOCRA, URGARA y distintos sindicatos del sector privado que buscan sostener el poder adquisitivo durante el segundo semestre.
Además, sectores como estaciones de servicio, gastronómicos, seguridad privada y trabajadores del plástico todavía tienen tramos de aumento pendientes para julio y agosto. En muchos casos, las sumas no remunerativas acordadas pasarán a incorporarse al salario básico en los próximos meses, lo que también modificará el cálculo de adicionales y aguinaldo.